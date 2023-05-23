Чемпион России Константин Баранов провел мастер-классы для юных омских хоккеистов

В Омске прошли мастер-классы для участников первенства Омской области по хоккею — юных защитников и нападающих до 11 лет со всего региона. Форвардов тренировал Константин Баранов — чемпион России 2004 года в составе «Авангарда». Прославленный хоккеист отработал с ребятами схемы игры в нападении, разобрал технику и дал советы.