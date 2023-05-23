Чемпион России Константин Баранов провел мастер-классы для юных омских хоккеистов

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В Омске прошли мастер-классы для участников первенства Омской области по хоккею — юных защитников и нападающих до 11 лет со всего региона. Форвардов тренировал Константин Баранов — чемпион России 2004 года в составе «Авангарда». Прославленный хоккеист отработал с ребятами схемы игры в нападении, разобрал технику и дал советы.
Проект «Хоккей для всех» Омской федерации хоккея и регионального минспорта реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Он объединяет юных любителей хоккея из разных районов Омской области.
«Ребята — участники проекта высоко ценят возможности, которые открыл им Омский НПЗ. Юные хоккеисты с большим удовольствием учатся мастерству у знаменитых игроков „Авангарда“, с азартом соревнуются на ледовом поле. Для мальчишек из отдаленных районов это уникальный шанс присоединиться к профессиональному хоккейному сообществу. Омский нефтеперерабатывающий завод с готовностью откликнулся на просьбу помочь в развитии любительского хоккея в регионе. Теперь такие хоккейные мастер-классы стали доступны для поклонников этого вида спорта», — рассказал президент омской федерации хоккея Михаил Лавриков.
Тренировки с Константином Барановым проходили на площадке хоккейной академии «Авангард». Она уже знакома юным хоккеистам — здесь прошла часть матчей регионального первенства, ставшего ключевым спортивным событием проекта «Хоккей для всех».
«Омский нефтеперерабатывающий завод поддержал проект „Хоккей для всех“, чтобы сделать занятия этим видом спорта более доступными для всех омичей. В регионе более 10 000 человек занимаются хоккеем, и для них проведение регулярных чемпионатов, мастер-классов и спортивных праздников служит важным фактором повышения игрового мастерства», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Отметим, что ОНПЗ на протяжении многих лет инвестирует в развитие спорта и поддержку здорового образа жизни в Омской области.