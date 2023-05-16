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Специальное приложение поможет омским владельцам электрокаров заряжать машины

16 мая 2023, 10:45
Фото: ПАО «Россети Сибирь — «Омскэнерго»
Процесс зарядки электромобилей на станциях ПАО «Россети Сибирь — «Омскэнерго» стал удобнее и функциональнее благодаря мобильному приложению «Россети электротранспорт». Теперь оно работает и в Омске.

В приложении «Россети электротранспорт» предусмотрен широкий спектр сервисов. В нем доступна вся информация о зарядных станциях ПАО «Россети Сибирь», включая типы коннекторов, тарифы, текущий статус, стоимость зарядных сессий и статистику пользования инфраструктурой с расходом энергии. Через приложение можно написать в чат техподдержки или связаться со специалистом по телефону. Чтобы иметь максимальный доступ ко всем функциям приложения, нужно заполнить обязательные поля личного профиля.

Кроме того, к приложению можно привязать банковскую карту и расплачиваться за зарядку электрокара. Также можно сформировать список избранных электрозарядных станций (ЭЗС), фильтровать их по локации и параметрам на всей территории России. Теперь электромобилисты могут легко подобрать подходящую станцию и проложить маршрут к ней, а также выбрать по умолчанию функцию «Навигатор» для передвижения по карте.

Сейчас на территории Омска работают пять ЭЗС «Россети Сибирь». Четыре из них — «медленные», переменного тока, расположены на территориях АЗС по адресам: пр-т Сибирский, 15; ул. Б. Архитекторов, 1; ул. Волгоградская, 96 и во дворе жилого дома по ул. Перелета, 32. На них электромобиль полностью зарядится в среднем за четыре часа. Еще одна ЭЗС- «быстрая», постоянного тока — установлена на территории АЗС на ул. Герцена, 60. Здесь на зарядку электрокара уйдет лишь 40 минут.

Всего на территории присутствия ПАО «Россети Сибирь» функционирует 81 ЭЗС.

#Общество#Город#Омск#Омская область
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