Специальное приложение поможет омским владельцам электрокаров заряжать машины

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В приложении «Россети электротранспорт» предусмотрен широкий спектр сервисов. В нем доступна вся информация о зарядных станциях ПАО «Россети Сибирь», включая типы коннекторов, тарифы, текущий статус, стоимость зарядных сессий и статистику пользования инфраструктурой с расходом энергии. Через приложение можно написать в чат техподдержки или связаться со специалистом по телефону. Чтобы иметь максимальный доступ ко всем функциям приложения, нужно заполнить обязательные поля личного профиля.
Кроме того, к приложению можно привязать банковскую карту и расплачиваться за зарядку электрокара. Также можно сформировать список избранных электрозарядных станций (ЭЗС), фильтровать их по локации и параметрам на всей территории России. Теперь электромобилисты могут легко подобрать подходящую станцию и проложить маршрут к ней, а также выбрать по умолчанию функцию «Навигатор» для передвижения по карте.
Сейчас на территории Омска работают пять ЭЗС «Россети Сибирь». Четыре из них — «медленные», переменного тока, расположены на территориях АЗС по адресам: пр-т Сибирский, 15; ул. Б. Архитекторов, 1; ул. Волгоградская, 96 и во дворе жилого дома по ул. Перелета, 32. На них электромобиль полностью зарядится в среднем за четыре часа. Еще одна ЭЗС- «быстрая», постоянного тока — установлена на территории АЗС на ул. Герцена, 60. Здесь на зарядку электрокара уйдет лишь 40 минут.
Всего на территории присутствия ПАО «Россети Сибирь» функционирует 81 ЭЗС.