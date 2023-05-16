Специальное приложение поможет омским владельцам электрокаров заряжать машины

Кроме того, к приложению можно привязать банковскую карту и расплачиваться за зарядку электрокара. Также можно сформировать список избранных электрозарядных станций (ЭЗС), фильтровать их по локации и параметрам на всей территории России. Теперь электромобилисты могут легко подобрать подходящую станцию и проложить маршрут к ней, а также выбрать по умолчанию функцию «Навигатор» для передвижения по карте.