Сбер приглашает сибиряков на вебинар по продажам

Posted Вчера, 07:16
Published Вчера, 07:16
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Всего за час лекции все подключившиеся к вебинару узнают, как развивать свои бизнес-навыки и привлечь новых клиентов. Кроме того, представители HR-подразделений расскажут о возможности старта или продолжения карьеры в Сбере.
Участие бесплатное — достаточно подключиться по ссылке 17 мая с 16:00 до 17:00. Аудитория может быть не ограничена территориально — послушать спикеров могут люди со всех регионов страны.
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