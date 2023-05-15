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Published Вчера, 07:16

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Сбер приглашает сибиряков на вебинар по продажам

15 мая 2023, 07:16
Фото: 1MI
Сотрудники Сибирского Сбербанка приглашают всех желающих к участию в вебинаре «Продаете? Покупаю!»

Всего за час лекции все подключившиеся к вебинару узнают, как развивать свои бизнес-навыки и привлечь новых клиентов. Кроме того, представители HR-подразделений расскажут о возможности старта или продолжения карьеры в Сбере.

Участие бесплатное — достаточно подключиться по ссылке 17 мая с 16:00 до 17:00. Аудитория может быть не ограничена территориально — послушать спикеров могут люди со всех регионов страны.

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#Общество#Образование#Омск#Омская область
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