Ушла по-английски. Омич познакомился в интернете с девушкой и лишился 150 тысяч

36-летний житель Кировского округа познакомился с 20-летней омичкой в интернете для совместного времяпрепровождения. На первом свидании пара отправилась в гостиницу на улице Омской. Во второй раз мужчина пригласил девушку к себе домой. Там же был и друг потерпевшего. В квартире организовали застолье, во время которого девушка вызвалась помыть посуду и ушла на кухню. Через какое-то время приятели обнаружили, что их новой знакомой в квартире нет. А вместе с девушкой пропали и деньги из барсетки хозяина жилища.