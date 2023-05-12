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Ушла по-английски. Омич познакомился в интернете с девушкой и лишился 150 тысяч

12 мая 2023, 08:13
Фото: 1MI
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Полиция задержала омичку, обворовавшую своего любовника на крупную сумму

Теперь девушке грозит до 5 лет колонии

Полицейские в Омске задержали подозреваемую в краже 150 тысяч рублей, сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-службе ведомства.

36-летний житель Кировского округа познакомился с 20-летней омичкой в интернете для совместного времяпрепровождения. На первом свидании пара отправилась в гостиницу на улице Омской. Во второй раз мужчина пригласил девушку к себе домой. Там же был и друг потерпевшего. В квартире организовали застолье, во время которого девушка вызвалась помыть посуду и ушла на кухню. Через какое-то время приятели обнаружили, что их новой знакомой в квартире нет. А вместе с девушкой пропали и деньги из барсетки хозяина жилища.

Когда злоумышленницу задержали, то денег у нее не оказалось. На допросе она объяснила, что 100 тысяч рублей заняла знакомому, а остальное потратила.

Следователи завели на подозреваемую уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до 5 лет колонии.

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#Евгений Игишев#Полиция#Кража#Кража денег#Происшествия#Общество#Омск
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