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Грозит вплоть до пожизненного. Полицейские изъяли у омича полкило опасного зелья

12 мая 2023, 05:31
Фото: 1MI
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Полицейские в Омске задержали курьера с крупной партией наркотиков

На подозреваемого завели сразу несколько уголовных дел.

Полицейские в Омске на улице Доковской задержали 22-летнего местного жителя. При себе у молодого человека был гашиш весом 3 грамма, сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-службе омской полиции. Задержанный объяснил, что наркотик он хранил для личного потребления.

В дальнейшем, при обыске дома, у омича нашли 498 граммов синтетического наркотика производное — N-метилэфедрона. Выяснилось, что молодой человек работает наркокурьером. Также была найдена оптовая закладка, оставленная для омича куратором. В ней находилось еще полкило опасного зелья.

Незаконную работу молодой человек нашел в интернете, получал оптовые партии наркотиков, фасовал на съемной квартире, а затем раскладывал по тайникам-закладкам для дальнейшей реализации.

На подозреваемого завели сразу три уголовных дела: за хранение запрещенных веществ и за покушение на сбыт. Наркокурьеру грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Грозит вплоть до пожизненного. В Омске задержали наркоторговца с 2 кг опасного зелья
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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Полицейские#Наркотики#Наркоторговец#Происшествия#Омск#Омская область#Видео
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