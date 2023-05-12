Грозит вплоть до пожизненного. Полицейские изъяли у омича полкило опасного зелья

Полицейские в Омске на улице Доковской задержали 22-летнего местного жителя. При себе у молодого человека был гашиш весом 3 грамма, сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-службе омской полиции. Задержанный объяснил, что наркотик он хранил для личного потребления.