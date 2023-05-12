Сын первого вице-спикера Горсовета Путинцева увеличил свою долю в одной из компаний

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В обществе с ограниченной ответственностью «Спецпереработчик», зарегистрированном в Омске, в полтора раза увеличился уставной капитал: теперь он составляет не 5, а 7,5 млн рублей. Общая структура владения осталась прежней. У ООО двое учредителей, каждому из которых принадлежит 50% УК (теперь это 3,75 млн рублей в каждом случае).
Бенефициарами «Спецпереработчика» являются Дмитрий Мельников и Константин Путинцев. Второй — сын известного омского бизнесмена Виталия Путинцева, заседающего в Городском совете вот уже четвертый созыв подряд, а сейчас занимающего пост первого вице-спикера. Кстати, в 2014–2019 годах Путинцев-младший сам владел половиной УК «Спецпереработчика».
Основная специализация фирмы — «Обработка вторичного неметаллического сырья». Отметим, что вторсырье — это ключевая, но не единственная тема семейного бизнеса. В числе предприятий, возглавляемых Константином Путинцевым, есть, например, ООО «Веселые колобки», которое занимается парковыми аттракционами.