Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Изображение материала

Сын первого вице-спикера Горсовета Путинцева увеличил свою долю в одной из компаний

12 мая 2023, 06:06
Фото: Город55
иллюстрация
Константин Путинцев владеет половиной уставного капитала ООО «Спецпереработчик».

В обществе с ограниченной ответственностью «Спецпереработчик», зарегистрированном в Омске, в полтора раза увеличился уставной капитал: теперь он составляет не 5, а 7,5 млн рублей. Общая структура владения осталась прежней. У ООО двое учредителей, каждому из которых принадлежит 50% УК (теперь это 3,75 млн рублей в каждом случае).

Бенефициарами «Спецпереработчика» являются Дмитрий Мельников и Константин Путинцев. Второй — сын известного омского бизнесмена Виталия Путинцева, заседающего в Городском совете вот уже четвертый созыв подряд, а сейчас занимающего пост первого вице-спикера. Кстати, в 2014–2019 годах Путинцев-младший сам владел половиной УК «Спецпереработчика».

Основная специализация фирмы — «Обработка вторичного неметаллического сырья». Отметим, что вторсырье — это ключевая, но не единственная тема семейного бизнеса. В числе предприятий, возглавляемых Константином Путинцевым, есть, например, ООО «Веселые колобки», которое занимается парковыми аттракционами.

 

Депутат Горсовета Путинцев уходит из совладельцев всех компаний, связанных с мусором
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Уставной капитал#Бизнес#Новости#Виталий Путинцев#Константин Путинцев
Подпишитесь
Завод Антропенко наказали за налоговые махинации на 30 млн рублей
Вчера, 09:34
Зарплаты от 100 тысяч. В Омске 29 оборонных предприятий ищут тысячи сотрудников
Сегодня, 06:41
«Успели потушить!» Омичи опасаются пожара из-за свалки рядом со школой
Сегодня, 03:20
Доходы Омской области выросли на треть за первые три месяца 2023 года
Сегодня, 03:00
Экс-хоккеист «Сибири» Пьянов будет играть за омский «Авангард»
Сегодня, 02:40