Сын первого вице-спикера Горсовета Путинцева увеличил свою долю в одной из компаний

В обществе с ограниченной ответственностью «Спецпереработчик», зарегистрированном в Омске, в полтора раза увеличился уставной капитал: теперь он составляет не 5, а 7,5 млн рублей. Общая структура владения осталась прежней. У ООО двое учредителей, каждому из которых принадлежит 50% УК (теперь это 3,75 млн рублей в каждом случае).