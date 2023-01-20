Сутягинский присоединит к «Омскому каучуку» два других предприятия

Совладельцами «Омского каучука» являются группа компаний «Титан» и кипрский офшор HOLDBOND LIMITED. Двумя другими АО владеет и управляет УК «Омский каучук». Все три предприятия «прописаны» по одному и тому же адресу — проспект Губкина, 30. Они входят в бизнес-империю Михаила Сутягинского.

В открытом доступе нет данных о доходах «Омского каучука» за 2021 год, но известно, что это предприятие выплатило больше 750 млн рублей налогов. Показатели присоединяемых обществ намного скромнее — 17 млн налогов у «Нефтехимсервиса» и 12 млн у завода пиролиза.