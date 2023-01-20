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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Сутягинский присоединит к «Омскому каучуку» два других предприятия

Сегодня, 11:48
Фото: Город55
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Соответствующее решение уже принято на собраниях акционеров

Акционерному обществу «Омский каучук» предстоит реорганизация. К нему присоединятся еще два АО — «Омский завод пиролиза» и «Нефтехимсервис». Уже прошли собрания участников (акционеров) этих трех предприятий, на которых подавляющее большинство высказалось «за».

— При реорганизации в форме присоединения принадлежащие Основному обществу акции Присоединяемых обществ не конвертируются в акции Основного общества, а подлежат погашению в соответствии с п. 4 ст. 17Федерального закона «Об акционерных обществах», — говорится в решении. — В связи с чем размер уставного капитала Основного общества при присоединении Присоединяемых обществ не изменяется.
Совладельцами «Омского каучука» являются группа компаний «Титан» и кипрский офшор HOLDBOND LIMITED. Двумя другими АО владеет и управляет УК «Омский каучук». Все три предприятия «прописаны» по одному и тому же адресу — проспект Губкина, 30. Они входят в бизнес-империю Михаила Сутягинского.
 
В открытом доступе нет данных о доходах «Омского каучука» за 2021 год, но известно, что это предприятие выплатило больше 750 млн рублей налогов. Показатели присоединяемых обществ намного скромнее — 17 млн налогов у «Нефтехимсервиса» и 12 млн у завода пиролиза.
#Николай Эйхвальд#Экономика
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