Сутягинский присоединит к «Омскому каучуку» два других предприятия

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Акционерному обществу «Омский каучук» предстоит реорганизация. К нему присоединятся еще два АО — «Омский завод пиролиза» и «Нефтехимсервис». Уже прошли собрания участников (акционеров) этих трех предприятий, на которых подавляющее большинство высказалось «за».
— При реорганизации в форме присоединения принадлежащие Основному обществу акции Присоединяемых обществ не конвертируются в акции Основного общества, а подлежат погашению в соответствии с п. 4 ст. 17Федерального закона «Об акционерных обществах», — говорится в решении. — В связи с чем размер уставного капитала Основного общества при присоединении Присоединяемых обществ не изменяется.