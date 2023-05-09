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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

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Пульты в сторону. Омичей предупредили о перебоях в телевещании

9 мая 2023, 13:05
Фото: 1MI
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На станциях пройдут профилактические работы.

В Омской области возможно кратковременные перерывы телевизионных трансляций. Как сообщает сайт цифрового эфирного телевидения, на станциях пройдут профилактические работы.

В поселке Атирка Тарского района помехи в эфире ожидаются 10 мая с 12:00 до 13:00.

В селе Поречье Муромцевского района работы на станциях пройдут 11 мая с 12:00 до 14:00.

В поселке Ачаирский Омского района проблемы с телевещанием возможны 10, 11 и 12 мая с 8:00 до 18:00.

Некоторые работы могут отменить и перенести из-за погодных условий.

#Евгений Игишев#Телевизор#Телевидение#Профилактика#Общество#Омск#Омская область#Ачаирский
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