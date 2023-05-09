Пульты в сторону. Омичей предупредили о перебоях в телевещании

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В Омской области возможно кратковременные перерывы телевизионных трансляций. Как сообщает сайт цифрового эфирного телевидения, на станциях пройдут профилактические работы.
В поселке Атирка Тарского района помехи в эфире ожидаются 10 мая с 12:00 до 13:00.
В селе Поречье Муромцевского района работы на станциях пройдут 11 мая с 12:00 до 14:00.
В поселке Ачаирский Омского района проблемы с телевещанием возможны 10, 11 и 12 мая с 8:00 до 18:00.
Некоторые работы могут отменить и перенести из-за погодных условий.