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В День Победы в Омске часть автобусов поедут по измененным маршрутам

8 мая 2023, 04:01
Фото: 1MI
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Движение троллейбусов № 2, 4, 7, 16 отменят в первой половине дня.

В Омске 9 мая часть автобусов поедут по измененному маршруту. Это связано с проведением парада Победы на Соборной площади. Кроме того, движение троллейбусов № 2, 4, 7, 16 отменят в первой половине дня. О об изменениях в схеме движения рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Парад Победы начнется на Соборной площади в полдень и продлится один час. Напомним, что ежегодное шествие «Бессмертного полка» в этом году отменили из соображений безопасности. Также ранее стало известно, что салют на 9 Мая в этом году не состоится.

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