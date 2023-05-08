В День Победы в Омске часть автобусов поедут по измененным маршрутам

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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В Омске 9 мая часть автобусов поедут по измененному маршруту. Это связано с проведением парада Победы на Соборной площади. Кроме того, движение троллейбусов № 2, 4, 7, 16 отменят в первой половине дня. О об изменениях в схеме движения рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Парад Победы начнется на Соборной площади в полдень и продлится один час. Напомним, что ежегодное шествие «Бессмертного полка» в этом году отменили из соображений безопасности. Также ранее стало известно, что салют на 9 Мая в этом году не состоится.