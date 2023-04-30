Что ждет омичей. Расписание мероприятий к 9 мая

Гражданско-патриотический проект «И в каждый двор пришла Победа!». С 17:00 до 18:00 на площади перед ДК «Железнодорожник»; с 16:00 до 16:35 в сквере «Территория детства»; с 14:00 до 14:35 в сквере «Юбилейный»; с 14:15 до 14:50 в «Сквере имени героев-авиаторов»; с 15:30 до 16:10 на «бульваре А. К. Веретено»; с 13:00 до 13:40 в сквере «Нефтебаза»; с 12:00 до 12:40 в сквере по улице Пономаренко; с 13:20 до 14:00 на территории между домами №54 и №56 по улице 3-я Молодежная; с 14:40 до 15:20 во дворе дома №43 по улице Свободы.