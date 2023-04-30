Что ждет омичей. Расписание мероприятий к 9 мая

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
На сайте мэрии появилось постановление о проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий 9 мая. Документ подписал ИО мэра Евгений Фомин 26 апреля. Отметим, на указанных площадках запрещена продажа алкоголя.
1 мая
Соревнования по велосипедному спорту — Мемориал Олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова. С 12:00 до 19:00 на улице Ленина (от Партизанской и Щербанева до площади Победы).
Турнир по мини-футболу «Национальная футбольная лига Кировского округа». С 11:00 до 17:00 в Парке 300-летия Омска.
3 мая
Цикл мероприятий «День Победы начинается с тебя!». Концертная программа «Музыка нашей победы». С 16:00 до 18:00 на придомовой территории здания №167а по проспекту Мира.
4 мая
Цикл мероприятий «День Победы начинается с тебя!». Концертная программа творческих коллективов «Центра культуры, спорта, развлечений „Береговой“». С 16:00 до 18:00 в сквере «Энтузиастов».
5 мая
Праздничный концерт «Песни военных лет». С 14:00 до 16:00 в сквере «СибНИИСХоз».
Гражданско-патриотический проект «И в каждый двор пришла Победа!». С 17:00 до 18:00 на площади перед ДК «Железнодорожник»; с 16:00 до 16:35 в сквере «Территория детства»; с 14:00 до 14:35 в сквере «Юбилейный»; с 14:15 до 14:50 в «Сквере имени героев-авиаторов»; с 15:30 до 16:10 на «бульваре А. К. Веретено»; с 13:00 до 13:40 в сквере «Нефтебаза»; с 12:00 до 12:40 в сквере по улице Пономаренко; с 13:20 до 14:00 на территории между домами №54 и №56 по улице 3-я Молодежная; с 14:40 до 15:20 во дворе дома №43 по улице Свободы.
Торжественное мероприятие «Слава Героям!». С 11:00 до 13:00 у мемориала «Слава Героям» на бульваре Победы.
6 мая
Гражданско-патриотический проект «И в каждый двор пришла Победа!». С 12:00 до 12:40 во дворе дома №136 по улице Лермонтова; с 13:30 до 14:10 на бульваре Иванишко; с 16:00 до 17:30 в сквере «Первокирпичный»; с 14:00 до 14:45 между домами №6 и №7 по улице Стрельникова; с 15:45 до 16:30 в сквере «Ветеранов»; с 17:30 до 18:15 между домами №24б и №28 по улице Мамина-Сибиряка.
Праздничная театрализованная программа «Победа в сердцах поколений». С 15:00 до 16:30 в сквере «Городская поляна».
8 мая
Праздничная программа «Вальс Победного дня!». С 15:00 до 17:00 в парке культуры и отдыха «Советский».
Соревнования по велосипедному спорту — Мемориал заслуженного тренера СССР Л. И. Живодерова. С 11:00 до 19:00 на территории спорткомплекса «G-DrivеАрена».
9 мая
Торжественное мероприятие «Вспомним тех, кто ушел, не прощаясь…». С 10:00 до 12:00 в микрорайоне «Крутая Горка» у ДК имени В. Е. Часницкого.
Общегородской гражданско-патриотический проект «Великая Победа! Время жить! Время помнить!». С 11:00 до 18:00 в парке имени 30-летия Победы.
Общегородской гражданско-патриотический проект «Время героев». С 15:00 до 22:00 в историко-культурном комплексе «Омская крепость».
Спортивно-культурный праздник. С 11:00 до 18:00 в парке культуры и отдыха «Советский».
Торжественное мероприятие «И помнит мир спасенный». С 10:00 до 12:00 в сквере 70-летия Победы.