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Омичам пообещали потепление до + 30 градусов на День Победы

4 мая 2023, 10:02
Фото: Город55
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Ближайшие дни порадуют теплой и солнечной погодой.

Вторые длинные майские выходные в Омской области ожидаются жаркими и солнечными. Синоптики Обь-Иртышского УГМС отмечают, что начиная с сегодняшнего дня в регион идет мощная волна тепла. Осадков в это время также не ожидается.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в пятницу ночью температура будет + 8 градусов, но уже днем воздух прогреется до + 24 градусов. В субботу, 6 мая, днем столбики термометров будут показывать + 25 градусов.

Фото: Скриншот с сайта Гидрометцентра России

В воскресенье и понедельник синоптики прогнозируют 28 градусов тепла. Что касается 9 мая, то в Омске ночью ожидается + 13 градусов, а днем — + 27 градусов.

Напомним, в День Победы в городе на Соборной площади пройдет торжественный парад — с 12 до 13 часов. Для удобства омичей мэрия подготовила интерактивную карту к 9 мая, где рассказывается об основных праздничных событиях.

Что ждет омичей. Расписание мероприятий к 9 мая
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#Юлия Истомина#Прогноз погоды#Прогноз погоды на выходные#Выходные дни#9 мая#День Победы#Потепление#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область
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