Омичам пообещали потепление до + 30 градусов на День Победы

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Вторые длинные майские выходные в Омской области ожидаются жаркими и солнечными. Синоптики Обь-Иртышского УГМС отмечают, что начиная с сегодняшнего дня в регион идет мощная волна тепла. Осадков в это время также не ожидается.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в пятницу ночью температура будет + 8 градусов, но уже днем воздух прогреется до + 24 градусов. В субботу, 6 мая, днем столбики термометров будут показывать + 25 градусов.
В воскресенье и понедельник синоптики прогнозируют 28 градусов тепла. Что касается 9 мая, то в Омске ночью ожидается + 13 градусов, а днем — + 27 градусов.
Напомним, в День Победы в городе на Соборной площади пройдет торжественный парад — с 12 до 13 часов. Для удобства омичей мэрия подготовила интерактивную карту к 9 мая, где рассказывается об основных праздничных событиях.