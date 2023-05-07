Омский народный хор выиграл суперфинал «Страны талантов» на федеральном канале

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Омский государственный академический русский народный хор принимал участие в суперфинале шоу «Страна талантов» на НТВ. Мужская группа представила номер «Ковали ковали», омичи устроили на сцене огненное представление.
На финальное зрительское голосование коллектив выдвинула Народная артистка России Надежда Бабкина. Хору удалось привлечь 32,3% голосов. Выпуск шоу вышел в эфир 7 мая.
Отметим, конкурентами омского хора стали авторы-исполнители, вокалисты, музыканты, танцовщики и творческие коллективы со всей страны. Отбор шел два месяца.
Напомним, ровно неделю назад мы рассказывали об омиче, которого пригласили на спеть на шоу Андрея Малахова: