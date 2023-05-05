Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Изображение материала

Омский убыточный МУП «Банное хозяйство» увеличил свой уставной капитал почти втрое

5 мая 2023, 06:24
Фото: Город55
иллюстрация
Это изменение может быть подготовкой к серьезным преобразованиям.

Муниципальное унитарное предприятие города Омска «Банное хозяйство» существенно увеличило свой уставной капитал. С 4 мая УК составляет 29,4 млн рублей вместо 11,2, то есть увеличение стало почти трехкратным.

С чем именно связаны эти изменения, неясно. Можно предположить, что в состав уставного капитала была включена стоимость всех активов, связанных с МУПом. При этом известно, что городская администрация планирует сделать «Банное хозяйство» «муниципальным учреждением», перенацелив его таким образом с получения прибыли на оказание услуг, выполнение социальных функций. Теоретически увеличение УК может быть подготовкой к акционированию «Банного хозяйства» по образцу «Тепловой компании» и «Пассажирсервиса».

Напомним: в прошлом году к «Банному хозяйству» присоединили еще один МУП с той же специализацией, «Банный комбинат №2». Оба банных предприятия на тот момент переживали непростые времена: они были убыточными, у них накопились огромные долги. Однако о закрытии муниципальных бань не может быть речи из-за их важной социальной роли.

Кстати, в тот же день, 4 мая, «Банное хозяйство» сменило юридический адрес. Прежде оно было прописано на улице Чайковского в Ленинском округе. Теперь его адрес — улица Пранова, 4. Это здание бани №1 в Центральном округе, примерно посредине между Городским советом и комбинатом специальных услуг.

 

В Омске назначили нового руководителя «Банного хозяйства»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Банное хозяйство#Город#Новости
Подпишитесь
Топ арбитража. Миллиардер Струков, холдинг AEON и два пароходства
Вчера, 13:14
Безопасность превыше всего. В Омской области ввели запрет на полеты беспилотников
Вчера, 15:43
Вата не по карману. В Омской области за год взлетели цены на популярные лекарства
Сегодня, 04:16
Виктор Шкуренко создал новую компанию для торговли пивом
Сегодня, 05:17
Многострадальный объект. Торги по капремонту омской гимназии № 88 снова провалились
Сегодня, 05:25
Поднимаем культуру. В Омскую область стало приезжать больше туристов
Сегодня, 03:34