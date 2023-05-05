Омский убыточный МУП «Банное хозяйство» увеличил свой уставной капитал почти втрое

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Муниципальное унитарное предприятие города Омска «Банное хозяйство» существенно увеличило свой уставной капитал. С 4 мая УК составляет 29,4 млн рублей вместо 11,2, то есть увеличение стало почти трехкратным.
С чем именно связаны эти изменения, неясно. Можно предположить, что в состав уставного капитала была включена стоимость всех активов, связанных с МУПом. При этом известно, что городская администрация планирует сделать «Банное хозяйство» «муниципальным учреждением», перенацелив его таким образом с получения прибыли на оказание услуг, выполнение социальных функций. Теоретически увеличение УК может быть подготовкой к акционированию «Банного хозяйства» по образцу «Тепловой компании» и «Пассажирсервиса».
Напомним: в прошлом году к «Банному хозяйству» присоединили еще один МУП с той же специализацией, «Банный комбинат №2». Оба банных предприятия на тот момент переживали непростые времена: они были убыточными, у них накопились огромные долги. Однако о закрытии муниципальных бань не может быть речи из-за их важной социальной роли.
Кстати, в тот же день, 4 мая, «Банное хозяйство» сменило юридический адрес. Прежде оно было прописано на улице Чайковского в Ленинском округе. Теперь его адрес — улица Пранова, 4. Это здание бани №1 в Центральном округе, примерно посредине между Городским советом и комбинатом специальных услуг.