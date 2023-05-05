Омский убыточный МУП «Банное хозяйство» увеличил свой уставной капитал почти втрое

С чем именно связаны эти изменения, неясно. Можно предположить, что в состав уставного капитала была включена стоимость всех активов, связанных с МУПом. При этом известно, что городская администрация планирует сделать «Банное хозяйство» «муниципальным учреждением», перенацелив его таким образом с получения прибыли на оказание услуг, выполнение социальных функций. Теоретически увеличение УК может быть подготовкой к акционированию «Банного хозяйства» по образцу «Тепловой компании» и «Пассажирсервиса».