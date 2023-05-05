Контроль цифровой — безопасность реальная

Мероприятие омского Минтруда собрало специалистов по охране труда, студентов, преподавателей, членов профсоюзов. В центре внимания — цифровизация. И интересный проект в этой сфере реализуется на строительной площадке катализаторного завода «Газпром нефти». Новое производство, призванное обеспечить независимость российской нефтянки от зарубежных поставок катализаторов*, строится с нуля по самым строгим стандартам безопасности. На площадке одновременно трудится более полутора тысяч человек. Как рассказал на Форуме главный специалист по безопасности труда «Газпромнефть — Каталитические системы» Анатолий Москавчук, все сотрудники подрядных организаций, работающие на строительстве, проходят многоуровневый инструктаж, экзамен на знание правил безопасности, а также получают специальное оборудование, позволяющее отслеживать безопасность проводимых работ.