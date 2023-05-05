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Контроль цифровой — безопасность реальная

5 мая 2023, 03:07
Фото: Стоян Васев
На строящемся катализаторном заводе «Газпром нефти» сотрудникам обеспечен цифровой контроль безопасности.

Современное катализаторное производство «Газпром нефти» в Омске возводят под полным цифровым контролем. Система дистанционного мониторинга производственной безопасности, которую используют на строительной площадке, была представлена на Форуме «Безопасность и охрана труда — 2023».

Мероприятие омского Минтруда собрало специалистов по охране труда, студентов, преподавателей, членов профсоюзов. В центре внимания — цифровизация. И интересный проект в этой сфере реализуется на строительной площадке катализаторного завода «Газпром нефти». Новое производство, призванное обеспечить независимость российской нефтянки от зарубежных поставок катализаторов*, строится с нуля по самым строгим стандартам безопасности. На площадке одновременно трудится более полутора тысяч человек. Как рассказал на Форуме главный специалист по безопасности труда «Газпромнефть — Каталитические системы» Анатолий Москавчук, все сотрудники подрядных организаций, работающие на строительстве, проходят многоуровневый инструктаж, экзамен на знание правил безопасности, а также получают специальное оборудование, позволяющее отслеживать безопасность проводимых работ.

«Сотрудники имеют специальные датчики, связанные с базовой станцией. Благодаря специализированной программе от российского разработчика, мы видим на экране местонахождение и перемещения каждого человека на площадке в режиме реального времени, отслеживаем ход работ, контролируем обязательное присутствие всех необходимых по регламентам специалистов», — отметил Москавчук.
Фото: Газпромнефть - Каталитические системы

Каждый датчик оснащен и тревожной кнопкой — на случай, если работнику потребуется экстренная помощь. Программа подтвердила свою эффективность — с начала стройки на площадке не было ни одного ЧП по производственной безопасности с лишением трудоспособности. Это более 11,5 млн часов рабочих смен.

Внедрение новых технологий приветствуется омским минтрудасоцразвития: снижение производственного травматизма — важный показатель ответственного подхода работодателей.

«Ежегодно фиксируется снижение случаев производственного травматизма. В 2022 году такое сокращение составило свыше 22%. Технологии, которые сегодня представлены на форуме, позволят сократить количество несчастных случаев как минимум на 30%», — рассказала журналистам на форуме заместитель министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.

Отметим, что «Газпромнефть — Каталитические системы» известно своим бережным и прогрессивным подходом к сотрудникам. В прошлом году предприятие завоевало победу в конкурсе «Лучший работодатель региона». Набор сотрудников на будущий завод уже ведется. Для персонала обеспечен расширенный социальный пакет с ДМС, возможности обучения и повышения квалификации.

*катализаторы — вещества, инициирующие возникновение химических реакций. В нефтепереработке катализаторы необходимы для прохождения ключевых процессов производства высокооктанового топлива и очищенных нефтепродуктов.

#Омск#Омская область#Экономика#Общество#Нефть#Газпром нефть
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