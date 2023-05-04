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Шалость не удалась. На двух омичей завели уголовные дела за создание фирм-однодневок

4 мая 2023, 06:28
Фото: Город55
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Жителям Омской области грозят штрафы за фиктивную регистрацию юрлиц

Компания лишилась всех заработанных незаконным образом денег.

Двух жителей Любинского района признали виновными по ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). Их уголовное дело рассмотрел суд.

Установлено, что каждый зарегистрировал на себя юридическое лицо. Но, конечно, никакой деятельности сельчане не планировали вести. За фиктивную регистрацию фирм-однодневок они получили от «заказчиков» денежное вознаграждение.

«В соответствии с законом сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, является ничтожной. При этом суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное сторонами по такой сделке», — объяснили в прокуратуре.

На этом основании сотрудники надзорного ведомства подали иск, чтобы с фигурантов дела взыскали полученные за фиктивные сделки деньги. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Ранее Город55 писал о компании омичей, которой с помощью фирм-однодневок удалось вывести из страны больше 67 млн рублей. Они разработали план и следовали ему на протяжении четырех лет, пока не привлекли внимание сотрудников омской таможни.

Группа омичей с помощью фирм-однодневок перевела за границу крупную сумму денег
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#Бизнес#Общество#Уголовное дело#Суд#Фирмы-однодневки#Юрлицо#Новости#Омская область#Алина Ясинская
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