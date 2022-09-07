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Группа омичей с помощью фирм-однодневок перевела за границу крупную сумму денег

7 сентября 10:03
Фото: 1MI

В Омске возбудили уголовные дела за вывод из России 67 млн рублей

За четыре года фигурантам удалось вывести из страны больше 67 млн рублей.

Группа омичей, прикрываясь фальшивыми внешнеэкономическими договорами, занималась незаконным выводом денег за рубеж. Махинации пресекли сотрудники омской таможни. Подробности сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления. 

С 2019 по 2021 год преступная группа заключила пять контрактов на суммы от 1,5 до 26 млн рублей. Деньги они переводили с территории Омской области в одну из стран ближнего зарубежья. Это была оплата за поставку товаров и оказание всевозможных услуг, вплоть до клининговых. Таким образом удалось перенаправить из страны больше 67 млн рублей. Все контракты оказались фиктивными. Указанные в них товары в Омск не поставлялись, а услуги не оказывались.

На данный момент заведено несколько уголовных дел за совершение валютных операций с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Также было установлено, что для перевода денег были использовались специально созданные фирмы-однодневки. В отношении лиц, причастных к их образованию, также заведены уголовные дела.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Уголовное дело#Деньги#Валюта
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