Группа омичей с помощью фирм-однодневок перевела за границу крупную сумму денег

С 2019 по 2021 год преступная группа заключила пять контрактов на суммы от 1,5 до 26 млн рублей. Деньги они переводили с территории Омской области в одну из стран ближнего зарубежья. Это была оплата за поставку товаров и оказание всевозможных услуг, вплоть до клининговых. Таким образом удалось перенаправить из страны больше 67 млн рублей. Все контракты оказались фиктивными. Указанные в них товары в Омск не поставлялись, а услуги не оказывались.