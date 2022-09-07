Группа омичей с помощью фирм-однодневок перевела за границу крупную сумму денег

Группа омичей, прикрываясь фальшивыми внешнеэкономическими договорами, занималась незаконным выводом денег за рубеж. Махинации пресекли сотрудники омской таможни. Подробности сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.
С 2019 по 2021 год преступная группа заключила пять контрактов на суммы от 1,5 до 26 млн рублей. Деньги они переводили с территории Омской области в одну из стран ближнего зарубежья. Это была оплата за поставку товаров и оказание всевозможных услуг, вплоть до клининговых. Таким образом удалось перенаправить из страны больше 67 млн рублей. Все контракты оказались фиктивными. Указанные в них товары в Омск не поставлялись, а услуги не оказывались.
На данный момент заведено несколько уголовных дел за совершение валютных операций с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Также было установлено, что для перевода денег были использовались специально созданные фирмы-однодневки. В отношении лиц, причастных к их образованию, также заведены уголовные дела.