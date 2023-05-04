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На сайте городской администрации появилась интерактивная карта со всеми концертами, фестивалями, спортивными состязаниями и проектами, посвященными празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня, например, 4 мая, в 10:30 на бульваре Победы откроют обновленную Аллею Славы. Горожане увидят новые плакаты с портретами руководителей общественных объединений ветеранов и активистов, которые поддерживают традиции патриотического воспитания. Экспозиция стала богаче на 51 героя.
Завтра, 5 мая, в 10 утра стартует мотопробег с торжественным возложением цветов. Участники начнут движение от стелы «Город трудовой доблести» и доберутся до мемориала «Слава героям» на бульваре Победы.
По традиции пройдут мероприятия «В лесу прифронтовом». В пятницу, 5 мая, в сквере 100-летия отечественного танкостроения гостям покажут военно-историческую реконструкцию, которая посвящена 80-летию Курской битвы. Также там состоится церемония возложения венков и цветов к мемориальному огню. В сквере подготовлены интерактивные тематические площадки, выставка снаряжения и вооружения. Кроме того, организаторы подготовили большую концертную программу в честь праздника.
В День Победы, 9 мая, на Соборной площади состоится торжественное построение войск. Зрелище будет идти час — с 12:00 до 13:00. Весь список мероприятий можно посмотреть тут.
Напомним, что традиционного шествия в рамках акции «Бессмертный полк» не состоится в этом году. Здесь мы писали об этом подробнее. Но желающие могут выбрать удобный для себя формат участия в акции, это можно сделать на сайте администрации. Ранее Город55 писал также об отмене салюта на 9 Мая.