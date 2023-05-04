Напомним, что традиционного шествия в рамках акции «Бессмертный полк» не состоится в этом году. Здесь мы писали об этом подробнее. Но желающие могут выбрать удобный для себя формат участия в акции, это можно сделать на сайте администрации. Ранее Город55 писал также об отмене салюта на 9 Мая.