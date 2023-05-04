Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:47

Published Сегодня, 02:47

Modified Сегодня, 02:49

Updated Сегодня, 02:49

Изображение материала

Куда сходить и на что посмотреть. В Омске открыли интерактивную карту ко Дню Победы

4 мая 2023, 02:47
Фото: Город55
иллюстрация

Для омичей подготовили интерактивную карту празднования 9 Мая

На странице содержится информация об основных праздничных мероприятиях.

На сайте городской администрации появилась интерактивная карта со всеми концертами, фестивалями, спортивными состязаниями и проектами, посвященными празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня, например, 4 мая, в 10:30 на бульваре Победы откроют обновленную Аллею Славы. Горожане увидят новые плакаты с портретами руководителей общественных объединений ветеранов и активистов, которые поддерживают традиции патриотического воспитания. Экспозиция стала богаче на 51 героя.

Завтра, 5 мая, в 10 утра стартует мотопробег с торжественным возложением цветов. Участники начнут движение от стелы «Город трудовой доблести» и доберутся до мемориала «Слава героям» на бульваре Победы.

По традиции пройдут мероприятия «В лесу прифронтовом». В пятницу, 5 мая, в сквере 100-летия отечественного танкостроения гостям покажут военно-историческую реконструкцию, которая посвящена 80-летию Курской битвы. Также там состоится церемония возложения венков и цветов к мемориальному огню. В сквере подготовлены интерактивные тематические площадки, выставка снаряжения и вооружения. Кроме того, организаторы подготовили большую концертную программу в честь праздника.

В День Победы, 9 мая, на Соборной площади состоится торжественное построение войск. Зрелище будет идти час — с 12:00 до 13:00. Весь список мероприятий можно посмотреть тут.

Напомним, что традиционного шествия в рамках акции «Бессмертный полк» не состоится в этом году. Здесь мы писали об этом подробнее. Но желающие могут выбрать удобный для себя формат участия в акции, это можно сделать на сайте администрации. Ранее Город55 писал также об отмене салюта на 9 Мая.

«Время салютов еще придет». В Омске отменили праздничный фейерверк на 9 Мая
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#День Победы#Концерт#9 мая#Праздник#Мероприятия#Общество#Город#Культура#День Победы в Омске#Новости#Омск
Подпишитесь
Полпред в СФО беспокоится, что в Омской области затянут строительство детсадов
Вчера, 12:40
Кверху брюхом. В Омской области случился массовый замор рыбы
Сегодня, 03:12
Омский Роспотребнадзор опроверг слухи о вспышке дифтерии
Сегодня, 04:50
Главврач Тарской ЦРБ Мироненко ответит за ремонт своего внедорожника за счет больницы
Сегодня, 05:20
Омский депимущества выиграл суд у МВК «Моя история» и фонда Полежаева
Вчера, 13:29