8 тысяч сибиряков уже зарегистрировались на Зеленый Марафон

Больше всего участников зарегистрировалось на дистанцию в 4,2 км. Кроме того, в программе — детский забег на 420 или 500 м, 10 км для взрослых и инклюзивный старт для людей с инвалидностью. В этом году в Сибири Марафон пройдет в Новосибирске, Омске, Красноярске, Томске, Кемерове, Барнауле, Горно-Алтайске, Новокузнецке и Абакане.