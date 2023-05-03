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Омский Сбер и УМВД РФ подвели итоги конкурса социальных роликов о мошенничестве

3 мая 2023, 10:13
Фото: ПАО Сбербанк
Омское отделение Сбербанка и УМВД России по Омской области подвели итоги совместного конкурса социальных роликов, проведенного среди студентов на тему дистанционного мошенничества.

На конкурс заявились представители 12 учебных заведений региона. В тройку победителей вошли две команды от Омского юридического колледжа и команда ОмГУ им. Достоевского. Тематики представленных работ охватывают широкий спектр правонарушений: от телефонного мошенничества до покупки банковских карт с целью незаконного использования.

Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка:

«Вместе с развитием цифровых технологий, растет и число противоправных действий в этой сфере. Сбер — технологическая компания, поэтому борьба с кибермошенничеством, профилактика и защита наших клиентов — важнейшее IT -направление. Наш совместный с УМВД конкурс привлек внимание большого количества молодежи. Помимо творческой составляющей, конкурс был полезен молодым людям и с профилактической точки зрения. Уверена, в дальнейшем они смогут поделиться своими знаниями со старшим поколением, которое довольно уязвимо в теме интернет-мошенничества».

Георгий Гиоргадзе, врио начальника УМВД по Омской области:

«Значительная часть преступлений сегодня совершается дистанционным способом. Жертвами мошенников зачастую становится самая уязвимая категория граждан — пожилые люди. Преступники не стоят на месте и очень креативны в изобретении новых способов обмана. Мы, в свою очередь, должны совершенствовать методы защиты от злоумышленников. Спасибо вам за участие, ваши проекты будут применяться в профилактической работе омской полиции».

Победителем конкурса стал ролик на тему мошенничества с использованием сети Telegram — https://www.youtube.com/watch?v=gDe3qiteIKo

#Омск#Полиция#Общество#Город#Происшествия#Омская область
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