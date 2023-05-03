Омский Сбер и УМВД РФ подвели итоги конкурса социальных роликов о мошенничестве

На конкурс заявились представители 12 учебных заведений региона. В тройку победителей вошли две команды от Омского юридического колледжа и команда ОмГУ им. Достоевского. Тематики представленных работ охватывают широкий спектр правонарушений: от телефонного мошенничества до покупки банковских карт с целью незаконного использования.