Глава депархитектуры и градостроительства мэрии Омска Рогова покинула свой пост

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Как стало известно Городу55, директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска Светлана Рогова ушла со своего поста. Чиновница написала заявление по собственному желанию. Ее обязанности будет исполнять первый заместитель Ирина Гаак.
Светлана Рогова возглавила департамент в октябре 2020 года. В мэрию пришла в мае 2019 года, а до этого работала в различных структурах, связанных с землеустройством и градостроительством. В Омск Светлана Рогова перебралась из Екатеринбурга, где также трудилась в городской администрации.