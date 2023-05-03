Глава депархитектуры и градостроительства мэрии Омска Рогова покинула свой пост

Светлана Рогова возглавила департамент в октябре 2020 года. В мэрию пришла в мае 2019 года, а до этого работала в различных структурах, связанных с землеустройством и градостроительством. В Омск Светлана Рогова перебралась из Екатеринбурга, где также трудилась в городской администрации.