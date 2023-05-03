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Глава депархитектуры и градостроительства мэрии Омска Рогова покинула свой пост

3 мая 2023, 10:12
Фото: Город55
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Светлана Рогова уволилась из ведомства по собственному желанию.

Как стало известно Городу55, директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска Светлана Рогова ушла со своего поста. Чиновница написала заявление по собственному желанию. Ее обязанности будет исполнять первый заместитель Ирина Гаак.

Светлана Рогова возглавила департамент в октябре 2020 года. В мэрию пришла в мае 2019 года, а до этого работала в различных структурах, связанных с землеустройством и градостроительством. В Омск Светлана Рогова перебралась из Екатеринбурга, где также трудилась в городской администрации.

Депархитектуры Омска официально возглавила Светлана Рогова
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#Евгений Игишев#Администрация#Мэрия Омска#Сергей шелест#Общество#Политика#Омск#Департамент архитектуры
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