«Газпромнефть-СМ» готовит кадры для нефтепереработки с помощью VR-технологий

Занятия с элементами дополненной реальности, разработанные сотрудниками «Газпромнефть-СМ», включают подробное описание основных технологических процессов Омского завода «Газпромнефть-СМ»: от разработки уникальных рецептур смазочных материалов до фасовки и отгрузки готовых продуктов. С помощью инструментов виртуальной реальности будущие специалисты в деталях изучили принципы эксплуатации высокотехнологичного оборудования и познакомились с особенностями работы сотрудников предприятия. Первыми слушателями интерактивных семинаров стали студенты профильных факультетов Омского государственного технического университета, Омского промышленно-экономического колледжа и Сибирского казачьего института технологий и управления.