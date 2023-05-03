«Газпромнефть-СМ» готовит кадры для нефтепереработки с помощью VR-технологий

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Published Сегодня, 06:51
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С помощью инструментов виртуальной реальности студенты узнали об инновационных методах нефтепереработки и ключевых этапах производства смазочных материалов. Масштабный проект Омского завода «Газпромнефть-СМ» направлен на формирование уникальных профессиональных компетенций у будущих специалистов нефтеперерабатывающей отрасли.
Занятия с элементами дополненной реальности, разработанные сотрудниками «Газпромнефть-СМ», включают подробное описание основных технологических процессов Омского завода «Газпромнефть-СМ»: от разработки уникальных рецептур смазочных материалов до фасовки и отгрузки готовых продуктов. С помощью инструментов виртуальной реальности будущие специалисты в деталях изучили принципы эксплуатации высокотехнологичного оборудования и познакомились с особенностями работы сотрудников предприятия. Первыми слушателями интерактивных семинаров стали студенты профильных факультетов Омского государственного технического университета, Омского промышленно-экономического колледжа и Сибирского казачьего института технологий и управления.
Комплексная образовательная программа «Газпромнефть-СМ» включает в себя более тысячи обучающих курсов для сотрудников компании и молодых специалистов. Занятия для повышения профессиональных и личностных компетенций проводятся, в том числе на базе производственных площадок Омского завода смазочных материалов.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:
«Самое современное оснащение и постоянное совершенствование технологических процессов на производственных площадках „Газпромнефть — смазочные материалы“ формируют запрос на специалистов, которые должны справляться с задачами самой высокой сложности. Поэтому одно из наших приоритетных направлений — интенсивная подготовка кадров с использованием новейших цифровых технологий. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с крупнейшими образовательными учреждениями в разных регионах страны, в том числе Омской области. Это позволяет заранее формировать у будущих специалистов отрасли уникальный набор знаний и навыков, чтобы после окончания вуза они сразу могли работать с самыми современными технологиями на всех ключевых этапах производства».
Иван Кротт, министр образования Омской области:
«Одна из ключевых задач — показать молодежи перспективы развития в родном регионе и сформировать условия для успешного карьерного роста. Поэтому особенно важно, чтобы будущие специалисты еще на этапе учебы знакомились с промышленными предприятиями Омской области на примере работы ведущих компаний, высокотехнологичных, оснащенных, перспективных. Омский завод смазочных материалов — одна из таких площадок, где студенты могут получить уникальные компетенции, делающие их востребованными и конкурентоспособными специалистами».