Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Изображение материала

Шелест и Козубенко сообщили, что ждет омичей на открытии Аллеи олимпийских чемпионов

30 апреля 2023, 08:15
Фото: Сергей Сапоцкий / Пресс-служба администрации Омска
Масштабное мероприятие состоится в Омске 12 августа.

В Омске продолжается работа в рамках масштабного проекта «Аллея олимпийских чемпионов», реализовать который в нашем городе предложил российский меценат Сергей Козубенко. Во время брифинга, прошедшего 29 апреля, стало известно, из каких этапов состоит проект и когда состоится открытие аллеи.

Первый этап, кстати, уже реализован. Вчера, 29 апреля, вдоль набережной Иртыша высадили 60 краснолистных кленов. Также в рамках проекта состоится установка 22 бюстов омских олимпийских чемпионов и открытие выставки с портретами олимпийских чемпионов и чемпионов мира, и произойдет это 12 августа — на День физкультурника. Над созданием портретов трудится известный художник Никас Сафронов.

«Сергей Павлович Козубенко организовал такую серьезную акцию, которая будет включать три этапа. Первый — это аллея из краснолистных кленов. На улице Думская появятся 22 бюста олимпийских чемпионов, а в муниципальном музее разместятся портреты чемпионов. Эта аллея важна не только для омичей, но и всех россиян. Так как спортсмены — гордость всей страны», — рассказал мэр Сергей Шелест.
Никас Сафронов напишет портреты омских олимпийских чемпионов
Узнать подробнее

О том, как рождалась идея проекта, рассказал меценат Сергей Козубенко.

«Рождение идеи проекта начиналось с олимпийских бюстов. Спустя время мы поняли, что формат только олимпийских чемпионов для Омска будет тесноват. В этом случае многие ребята, которые являются чемпионами мира, но пока не достигли олимпийских высот, окажутся в стороне. Тогда и решили создавать еще и портреты чемпионов», — отметил Сергей Козубенко.

Так проект стал многосоставным. Само открытие «Аллеи олимпийских чемпионов» и большой праздник пройдет 12 августа. Директор Омской филармонии Ирина Лапшина поделилась, что участвовать в открытии будет и симфонический, и духовой оркестры. Вводная часть мероприятия состоится на площади перед концертным залом, затем действо перенесется на сцену концертного зала, а торжественное открытие аллеи пройдет уже на улице Думской.

Руководителем режиссерской группы стала Марина Давыдова.

«Спортивный проект тесно переплетен с искусством. Поэтому без музыки никуда. Здорово наблюдать, что на протяжении многих лет омичи пополняют копилку олимпийского золота страны. Мы решили совместить поколения спортсменов-участников — от олимпиады 1968 года до сегодняшних дней, объединить эти поколения вместе — олимпийское золото СССР и олимпийское золото России. В этом заложена идея всего праздника, — поделилась Марина Давыдова.

Уже готов и логотип мероприятия. Его разработала продакшн-студия «Искра». На логотипе изображен спортсмен и присутствуют пять цветов, которые соответствуют цветам колец олимпиады и обозначают континенты.

«Мы видим спортсмена, который поднимает олимпийский факел на фоне абстрактной аллеи — это стилизованный постамент. Здесь чувствуется отсылка к олимпиаде-1980, — сообщил креативный директор продакшн-студии Павел Баранов.

Подготовят для мероприятия и бейджи — их вручат омичам-чемпионам. С обратной стороны будет размещен логотип, а с лицевой — портрет спортсмена, написанный Никасом Сафроновым. У олимпийских чемпионов бейдж также будет дополнен олимпийскими кольцами. Во время открытия «Аллеи олимпийских чемпионов» это позволит сразу же омичам увидеть спортсменов.

«Делаем проект для омичей». Сергей Козубенко рассказал об Аллее олимпийских чемпионов
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Аллея#Спортсмены#Меценат#Праздник#Мероприятие#Общество#Город#Новости#Омск#Сергей шелест#Никас Сафронов#Сергей Козубенко
Подпишитесь
Владельцы Омской области. Федотов, Волков и Каплунат
28 апреля 11:00
Высокие риски. В Омской области прошло заседание по пожарам
Сегодня, 04:49
Скоро открытие. Что появится в омской «МЕГЕ» вместо Zara, Stradivarius и Pull& Bear
Сегодня, 04:39
«В шоке были все». Омский таксист спел на шоу Андрея Малахова
Сегодня, 06:19
Слабый ветер и жаркие будни. Какая погода ждет омичей в мае
Сегодня, 08:02
Отек легких во время операции на сердце. Как омские врачи спасли жизнь пациенту
Сегодня, 03:45