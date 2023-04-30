Шелест и Козубенко сообщили, что ждет омичей на открытии Аллеи олимпийских чемпионов

Так проект стал многосоставным. Само открытие «Аллеи олимпийских чемпионов» и большой праздник пройдет 12 августа. Директор Омской филармонии Ирина Лапшина поделилась, что участвовать в открытии будет и симфонический, и духовой оркестры. Вводная часть мероприятия состоится на площади перед концертным залом, затем действо перенесется на сцену концертного зала, а торжественное открытие аллеи пройдет уже на улице Думской.