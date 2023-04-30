Шелест и Козубенко сообщили, что ждет омичей на открытии Аллеи олимпийских чемпионов

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В Омске продолжается работа в рамках масштабного проекта «Аллея олимпийских чемпионов», реализовать который в нашем городе предложил российский меценат Сергей Козубенко. Во время брифинга, прошедшего 29 апреля, стало известно, из каких этапов состоит проект и когда состоится открытие аллеи.
Первый этап, кстати, уже реализован. Вчера, 29 апреля, вдоль набережной Иртыша высадили 60 краснолистных кленов. Также в рамках проекта состоится установка 22 бюстов омских олимпийских чемпионов и открытие выставки с портретами олимпийских чемпионов и чемпионов мира, и произойдет это 12 августа — на День физкультурника. Над созданием портретов трудится известный художник Никас Сафронов.
«Сергей Павлович Козубенко организовал такую серьезную акцию, которая будет включать три этапа. Первый — это аллея из краснолистных кленов. На улице Думская появятся 22 бюста олимпийских чемпионов, а в муниципальном музее разместятся портреты чемпионов. Эта аллея важна не только для омичей, но и всех россиян. Так как спортсмены — гордость всей страны», — рассказал мэр Сергей Шелест.
О том, как рождалась идея проекта, рассказал меценат Сергей Козубенко.
«Рождение идеи проекта начиналось с олимпийских бюстов. Спустя время мы поняли, что формат только олимпийских чемпионов для Омска будет тесноват. В этом случае многие ребята, которые являются чемпионами мира, но пока не достигли олимпийских высот, окажутся в стороне. Тогда и решили создавать еще и портреты чемпионов», — отметил Сергей Козубенко.
Так проект стал многосоставным. Само открытие «Аллеи олимпийских чемпионов» и большой праздник пройдет 12 августа. Директор Омской филармонии Ирина Лапшина поделилась, что участвовать в открытии будет и симфонический, и духовой оркестры. Вводная часть мероприятия состоится на площади перед концертным залом, затем действо перенесется на сцену концертного зала, а торжественное открытие аллеи пройдет уже на улице Думской.
Руководителем режиссерской группы стала Марина Давыдова.
«Спортивный проект тесно переплетен с искусством. Поэтому без музыки никуда. Здорово наблюдать, что на протяжении многих лет омичи пополняют копилку олимпийского золота страны. Мы решили совместить поколения спортсменов-участников — от олимпиады 1968 года до сегодняшних дней, объединить эти поколения вместе — олимпийское золото СССР и олимпийское золото России. В этом заложена идея всего праздника, — поделилась Марина Давыдова.
Уже готов и логотип мероприятия. Его разработала продакшн-студия «Искра». На логотипе изображен спортсмен и присутствуют пять цветов, которые соответствуют цветам колец олимпиады и обозначают континенты.
«Мы видим спортсмена, который поднимает олимпийский факел на фоне абстрактной аллеи — это стилизованный постамент. Здесь чувствуется отсылка к олимпиаде-1980, — сообщил креативный директор продакшн-студии Павел Баранов.
Подготовят для мероприятия и бейджи — их вручат омичам-чемпионам. С обратной стороны будет размещен логотип, а с лицевой — портрет спортсмена, написанный Никасом Сафроновым. У олимпийских чемпионов бейдж также будет дополнен олимпийскими кольцами. Во время открытия «Аллеи олимпийских чемпионов» это позволит сразу же омичам увидеть спортсменов.