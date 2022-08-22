Никас Сафронов напишет портреты омских олимпийских чемпионов

Проект будет включать бюсты омских победителей Олимпийских игр разных лет, в том числе бюст Александра Карелина. Фигуры создаст российский скульптор Сергей Полегаев. Каждый бюст будет располагаться на отдельном постаменте с информацией о спортсмене.