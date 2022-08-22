Никас Сафронов напишет портреты омских олимпийских чемпионов

О проекте аллеи сообщили в пресс-службе мэрии Омска. Предполагается, общественное пространство создадут в сентябре следующего года.
Проект будет включать бюсты омских победителей Олимпийских игр разных лет, в том числе бюст Александра Карелина. Фигуры создаст российский скульптор Сергей Полегаев. Каждый бюст будет располагаться на отдельном постаменте с информацией о спортсмене.
Кроме того, известный художник Никас Сафронов напишет портреты олимпийских чемпионов. Один портрет уже готов — двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко. В работе портрет биатлониста Владимира Барнашова.
По данным Города55, аллею чемпионов планируют сделать на набережной Оми напротив улицы Бударина. Однако окончательно место еще не утверждено.
Финансирует проект омский предприниматель Сергей Козубенко, который ранее проспонсировал установку скульптуры Петра I в Омской крепости.
«Есть вероятность, что он имел отношение к высокоразвитой преступности в 90-е. Рядом с ним возникали судимые люди, но, если не ошибаюсь, даже погашенных судимостей лично у него нет. Занимался автогонками», — рассказал Городу55 омский журналист, автор книги «Бандиты 90-х в наши дни» Виталий Ганнащук.