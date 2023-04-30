Омский авиационный завод выплатит почти 19 млн руб за жесткую посадку вертолета

Вертолет был застрахован. «АльфаСтрахование» выплатила компенсации на общую сумму 40 миллионов рублей. Затем компания подала иск о возмещении ущерба. В Арбитраже обратили внимание, что восстановление МИ-8Т возможно, на это требуется 18 972 467 рублей. Омский завод обязали выплатить именно эту сумму.