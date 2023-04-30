Омский авиационный завод выплатит почти 19 млн руб за жесткую посадку вертолета

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Омский завод гражданской авиации обязан выплатить почти 19 миллионов рублей компании «АльфаСтрахование. Решение от 25 апреля опубликовано на сайте Арбитражного суда Омской области.
Повод для споров — посадка вертолета Ми-8Т в декабре 2018 года. На борту находились сотрудники фирмы «Деловые Линии Сибири». Многие из них получили травмы из-за жесткой посадки. Позже выяснилось: омский завод некачественно отремонтировал вертолет.
Комиссия по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного авиационного комитета провела экспертизу. Результат: причина ЧП — отказ путевого управления, полный износ шлицов стакана, при его изготовлении были допущены ошибки. Работу проводил Омский завод гражданской авиации.
Вертолет был застрахован. «АльфаСтрахование» выплатила компенсации на общую сумму 40 миллионов рублей. Затем компания подала иск о возмещении ущерба. В Арбитраже обратили внимание, что восстановление МИ-8Т возможно, на это требуется 18 972 467 рублей. Омский завод обязали выплатить именно эту сумму.
Отметим, решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.