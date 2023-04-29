16-й очаг бешенства. В деревне Омской области обнаружили бешенство у домашней собаки

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
На территории Омской области в деревне Красный яр обнаружили вирус бешенства у домашней собаки. Об этом говорят результаты вирусологического исследования биоматериала, проведенного в БУ Омской области «Омская областная ветеринарная лаборатория».
«В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, государственной ветеринарной службой Омской области проводится комплекс мероприятий, направленных на недопущение распространения заболевания и ликвидацию очага». — сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Россельхознадзор контролирует все проводимые мероприятия. На данный момент в регионе зарегистрировали 16 очагов бешенства. Однако уже с 6 очагов сняли ограничения после выполнения комплекса противоэпизоотических мероприятий.
Также анализ показывает, что в большинстве случаев домашние животные заражаются бешенством контактируя с дикими животными.
Напомним, что на днях в Калачинском районе обнаружили вирус бешенства у домашней собаки. Животное сторожило хозяйственный двор сельчан.