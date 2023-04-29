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16-й очаг бешенства. В деревне Омской области обнаружили бешенство у домашней собаки

29 апреля 2023, 05:22
Фото: Город55
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В деревне Красный яр Омской области выявили 16-й очаг бешенства

Животное содержалось в личном подсобном хозяйстве.

На территории Омской области в деревне Красный яр обнаружили вирус бешенства у домашней собаки. Об этом говорят результаты вирусологического исследования биоматериала, проведенного в БУ Омской области «Омская областная ветеринарная лаборатория».

«В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, государственной ветеринарной службой Омской области проводится комплекс мероприятий, направленных на недопущение распространения заболевания и ликвидацию очага». — сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Россельхознадзор контролирует все проводимые мероприятия. На данный момент в регионе зарегистрировали 16 очагов бешенства. Однако уже с 6 очагов сняли ограничения после выполнения комплекса противоэпизоотических мероприятий.

Также анализ показывает, что в большинстве случаев домашние животные заражаются бешенством контактируя с дикими животными.

Напомним, что на днях в Калачинском районе обнаружили вирус бешенства у домашней собаки. Животное сторожило хозяйственный двор сельчан.

Новый очаг бешенства обнаружили в Омской области
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#Бешенство#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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