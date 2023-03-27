Новый очаг бешенства обнаружили в Омской области

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Управление Россельхознадзора Омской области сообщает, что у собаки в деревне Язово Оконешниковского район был выявлен новый очаг бешенства. В связи с этим населенный пункт объявили неблагополучным и ввели карантин.
В Омской областной ветеринарной лаборатории подтвердили опасный вирус после исследования биоматериала. Сейчас в деревне Язово специалисты проводят мероприятия против распространения и по ликвидации бешенства.
В 2023 году в регионе зарегистрировали 14 очагов бешенства:
Напомним, что в прошлом году зарегистрировали всего 5 очагов бешенства.