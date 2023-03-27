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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Новый очаг бешенства обнаружили в Омской области

27 марта 2023, 11:46
Фото: Город55
В этот раз бешенство нашли у собаки.

Управление Россельхознадзора Омской области сообщает, что у собаки в деревне Язово Оконешниковского район был выявлен новый очаг бешенства. В связи с этим населенный пункт объявили неблагополучным и ввели карантин.

В Омской областной ветеринарной лаборатории подтвердили опасный вирус после исследования биоматериала. Сейчас в деревне Язово специалисты проводят мероприятия против распространения и по ликвидации бешенства.

В 2023 году в регионе зарегистрировали 14 очагов бешенства:

  • Муромцевский район — 3 случая;
  • Калачинский район — 4 случая;
  • Омский;
  • Таврический;
  • Марьяновский;
  • Русско-Полянский;
  • Павлоградский;
  • Оконешниковский районы;
  • г. Омск.

Напомним, что в прошлом году зарегистрировали всего 5 очагов бешенства.

В двух районах Омской области отменили карантин по бешенству
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#Ксения Карагодина#Омск#Бешенство#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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