В деревне Омской области заразилась бешенством домашняя собака

В общей сложности с начала 2023 года в Омской области зафиксировано 15 вспышек бешенства. На территории шести очагов уже сняты ограничения. Например, в деревне Березовка, что в Марьяновском районе. В середине февраля там ввели двухмесячный карантин. В это время в населенном пункте запрещалось лечение больных восприимчивых животных, их перемещение, а также действовало ограничение на посещение территории посторонними лицами.