В деревне Омской области заразилась бешенством домашняя собака

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Вирус бешенства диагностирован у собаки жителей деревни Крутые Луки. Питомец сторожил хозяйственный двор сельчан. Каким-то образом, выдвинули версию в региональном Россельхознадзоре, он мог контактировать с диким зараженным зверем. Чаще всего домашние животные становятся бешеными при возникновении этих случаев.
Сотрудники областной ветеринарной службы делают все, чтобы остановить распространение вируса. Как правило, на территориях после обнаружения очага бешенства объявляют карантин. Все необходимые мероприятия проводятся под надзором специалистов омского Россельхознадзора.
В общей сложности с начала 2023 года в Омской области зафиксировано 15 вспышек бешенства. На территории шести очагов уже сняты ограничения. Например, в деревне Березовка, что в Марьяновском районе. В середине февраля там ввели двухмесячный карантин. В это время в населенном пункте запрещалось лечение больных восприимчивых животных, их перемещение, а также действовало ограничение на посещение территории посторонними лицами.
Напомним, что переносчиками смертельной инфекции в дикой природе являются лисицы, корсаки, енотовидные собаки и волки. В городских условиях заразиться при укусе больным животным можно от бродячих собак и кошек. К слову, ранее в многоэтажке Омска обнаружили бешеного кота. Карантин пришлось ввести в радиусе 500 метров в доме на улице Марченко. Ограничения сняли 24 мая.