В Омске пройдет юбилейный Зеленый Марафон

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Зеленый Марафон, организованный Сбербанком, в этом году состоится 20 мая и пройдет в Омске уже в 10-й раз. В программе — дистанции на 420 м для детей, 4,2 км для взрослых. Предусмотрены в этом году также детские несоревновательные забеги.
Для участников и болельщиков марафона пройдет «Большой экопикник». с 10:00 до 14:00 гостей ждут экологические мастер-классы, мини-ярмарка экотоваров и выставка изделий, изготовленных из переработанных материалов, а также традиционные уличные развлечения для детей и взрослых. Все участники, получившие стартовые номера, будут участвовать в розыгрыше специального приза. Регистрация для участия в забеге открыта на официальном сайте до 14 мая.
По традиции, забег будет носить благотворительный характер. В этом году соревнования проводятся совместно с Благотворительным фондом «Вклад в будущее». Все средства, собранные от регистрации участников забега и благотворительных пожертвований на портале СберВместе, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения Зеленого Марафона.
Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка:
Зеленый марафон — не просто спортивное событие, это городской праздник, который, в том числе призван привлечь внимание к экологическим проблемам. В Сбере «спутниками» марафона традиционно являются субботники, мероприятия по посадке деревьев и сбору вторсырья и многое другое. Приглашаем всех омичей на праздник. Вас ждут забеги на различные дистанции, праздничные концерты, развлекательные активности для всей семьи и экологические акции.
Зеленый Марафон станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране — на старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России. В Сибири, помимо Новосибирска, Зеленый Марафон пройдет в Абакане, Барнауле, Горно-Алтайске, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Омске, Томске.