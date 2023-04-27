В Омске пройдет юбилейный Зеленый Марафон

Зеленый Марафон, организованный Сбербанком, в этом году состоится 20 мая и пройдет в Омске уже в 10-й раз. В программе — дистанции на 420 м для детей, 4,2 км для взрослых. Предусмотрены в этом году также детские несоревновательные забеги.