Пострадала пожилая женщина. На омича, устроившего массовое ДТП, завели уголовное дело

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:39
Управление МВД России по Омской области сообщает, что возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием 4-х машин, в том числе пассажирской ГАЗели.
Напомним, 15 ноября водитель автомобиля «Toyota» ехал по улице Мельничной, когда не справился с управлением и выехал на «встречку». В итоге он столкнулся с пассажирским автобусом ГАЗель, а затем еще с двумя автомобилями «Lada» и «Renault».
В результате аварии в медучреждение доставили водителя «Toyota», а также 4-х его пассажиров: 18-летнюю девушку, 44-летнюю женщину, 72-летнюю пенсионерку и 45-летнего мужчину. Судебно-медицинская экспертиза показала, что 72-летней женщине был причинен тяжкий вред здоровью.
«В связи с этим следователь квалифицировал действия водителя „Toyota“ по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — уточнили в полиции.
Отметим, что виновник аварии может получить наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.