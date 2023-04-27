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Пострадала пожилая женщина. На омича, устроившего массовое ДТП, завели уголовное дело

27 апреля 2023, 09:10
Фото: Город55
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На омича, устроившего массовую аварию на Мельничной, завели уголовное дело

В результате аварии пострадали 5 человек.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием 4-х машин, в том числе пассажирской ГАЗели.

Напомним, 15 ноября водитель автомобиля «Toyota» ехал по улице Мельничной, когда не справился с управлением и выехал на «встречку». В итоге он столкнулся с пассажирским автобусом ГАЗель, а затем еще с двумя автомобилями «Lada» и «Renault».

В результате аварии в медучреждение доставили водителя «Toyota», а также 4-х его пассажиров: 18-летнюю девушку, 44-летнюю женщину, 72-летнюю пенсионерку и 45-летнего мужчину. Судебно-медицинская экспертиза показала, что 72-летней женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

«В связи с этим следователь квалифицировал действия водителя „Toyota“ по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — уточнили в полиции.

Отметим, что виновник аварии может получить наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

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#Уголовное дело#ДТП#Массовое ДТП#Авария#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Новости#Омск#Омская область#Видео
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