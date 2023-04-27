Пострадала пожилая женщина. На омича, устроившего массовое ДТП, завели уголовное дело

Напомним, 15 ноября водитель автомобиля «Toyota» ехал по улице Мельничной, когда не справился с управлением и выехал на «встречку». В итоге он столкнулся с пассажирским автобусом ГАЗель, а затем еще с двумя автомобилями «Lada» и «Renault».



В результате аварии в медучреждение доставили водителя «Toyota», а также 4-х его пассажиров: 18-летнюю девушку, 44-летнюю женщину, 72-летнюю пенсионерку и 45-летнего мужчину. Судебно-медицинская экспертиза показала, что 72-летней женщине был причинен тяжкий вред здоровью.