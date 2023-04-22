Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на омской трассе

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Появились новые подробности аварии, произошедшей в ночь на 22 апреля на автодороге Челябинск-Новосибирск.
Изначально сообщалось, что водитель «ВАЗа» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «ДАФ».
По информации прокуратуры, за рулем автомобиля легкового водителя находился 18-летний водитель, при этом у него не было водительских прав. От полученных травм он скончался на месте происшествия. 17-летнего пассажира «ВАЗа» доставили в больницу, однако помочь ему все-таки не смогли. Молодой человек умер от травм.
По инициативе прокуратуры Омского района возбудили уголовное дело из-за произошедшей аварии. Ход его расследования находится на контроле ведомства.