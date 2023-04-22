Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на омской трассе

По информации прокуратуры, за рулем автомобиля легкового водителя находился 18-летний водитель, при этом у него не было водительских прав. От полученных травм он скончался на месте происшествия. 17-летнего пассажира «ВАЗа» доставили в больницу, однако помочь ему все-таки не смогли. Молодой человек умер от травм.