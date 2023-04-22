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Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на омской трассе

22 апреля 2023, 14:12
Фото: 1MI
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Количество погибших в ночной аварии увеличилось до двух человек.

Появились новые подробности аварии, произошедшей в ночь на 22 апреля на автодороге Челябинск-Новосибирск.

Изначально сообщалось, что водитель «ВАЗа» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «ДАФ».

По информации прокуратуры, за рулем автомобиля легкового водителя находился 18-летний водитель, при этом у него не было водительских прав. От полученных травм он скончался на месте происшествия. 17-летнего пассажира «ВАЗа» доставили в больницу, однако помочь ему все-таки не смогли. Молодой человек умер от травм.

По инициативе прокуратуры Омского района возбудили уголовное дело из-за произошедшей аварии. Ход его расследования находится на контроле ведомства.

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#Юлия Истомина#ДТП#Смертельное ДТП#Авария#Прокуратура#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Происшествия#Город#Новости#Омск#Омская область
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