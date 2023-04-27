Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Изображение материала

Парад судов и духовой оркестр. В Омске торжественно откроют навигацию на Иртыше

27 апреля 2023, 03:05
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске пройдет торжественное открытие навигации с парадом судов

Местных жителей и гостей города зовут на концертную программу.

В эту пятницу, 28 апреля, на площади за речным вокзалом состоится торжественное открытие 177-й навигации на Иртыше. Праздник начнется в 11:00.

Сначала зрители увидят парад курсантов Омского командного речного училища имени капитана В.И. Евдокимова. Организаторы также подготовили концертную программу с духовым оркестром. Все желающие смогут лицезреть церемонию вручения омского корабельного штурвала, а после – эффектный парад судов омского речного флота. 

В минтрансе сообщают, что уже на следующий день, 29 апреля, омичи смогут насладиться первыми прогулками на теплоходе. Туристический маршрут откроют также в ближайшее время, 2 мая. Теплоход повезет пассажиров до Большеречья. А с 3 мая водным транспортом смогут пользоваться дачники. Посмотреть стоимость билетов на прогулочные теплоходы можно здесь.

К слову, последний раз торжество по случаю открытия навигации и парад судов проходили в 2019 году. Тогда Омск окутал апрельский снег. В эту же пятницу, по прогнозам синоптиков, погода будет благоволить к прогулкам и посещению праздника речников. По информации Обь-Иртышского УГМС, завтра, 29 апреля, воздух прогреется до +26 градусов. Правда, возможен кратковременный дождь. Омичам также обещают появление первой в этом сезоне грозы.

В Большеречье на теплоходе за 510 руб. В Омске с мая начнется пассажирская навигация
Узнать подробнее
#Навигация#Парад судов#Омский речной порт#Речной вокзал#Концерт#Общество#Город#Культура#Новости#Омск#Алина Ясинская
Подпишитесь
Замдиректора омского депимущества получил взятку за помещения на Центральном рынке
Вчера, 19:26
Компания Якова Вагнера получит 152 млн рублей за ремонт дороги Омск — Русская Поляна
Вчера, 07:47
На Фридмана-внука переписали еще один семейный актив
Вчера, 05:12
Дуэль с безоружным. Омский сельчанин получил срок за выстрел в голову знакомого
Сегодня, 03:44
Совладелец ресторана BASE Злацовский отказался от доли в «Патриоте»
Вчера, 06:22
Завидная доля
Вчера, 03:08