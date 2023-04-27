Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В эту пятницу, 28 апреля, на площади за речным вокзалом состоится торжественное открытие 177-й навигации на Иртыше. Праздник начнется в 11:00.
Сначала зрители увидят парад курсантов Омского командного речного училища имени капитана В.И. Евдокимова. Организаторы также подготовили концертную программу с духовым оркестром. Все желающие смогут лицезреть церемонию вручения омского корабельного штурвала, а после – эффектный парад судов омского речного флота.
В минтрансе сообщают, что уже на следующий день, 29 апреля, омичи смогут насладиться первыми прогулками на теплоходе. Туристический маршрут откроют также в ближайшее время, 2 мая. Теплоход повезет пассажиров до Большеречья. А с 3 мая водным транспортом смогут пользоваться дачники. Посмотреть стоимость билетов на прогулочные теплоходы можно здесь.
К слову, последний раз торжество по случаю открытия навигации и парад судов проходили в 2019 году. Тогда Омск окутал апрельский снег. В эту же пятницу, по прогнозам синоптиков, погода будет благоволить к прогулкам и посещению праздника речников. По информации Обь-Иртышского УГМС, завтра, 29 апреля, воздух прогреется до +26 градусов. Правда, возможен кратковременный дождь. Омичам также обещают появление первой в этом сезоне грозы.