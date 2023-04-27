К слову, последний раз торжество по случаю открытия навигации и парад судов проходили в 2019 году. Тогда Омск окутал апрельский снег. В эту же пятницу, по прогнозам синоптиков, погода будет благоволить к прогулкам и посещению праздника речников. По информации Обь-Иртышского УГМС, завтра, 29 апреля, воздух прогреется до +26 градусов. Правда, возможен кратковременный дождь. Омичам также обещают появление первой в этом сезоне грозы.