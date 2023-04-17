Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Изображение материала

В Большеречье на теплоходе за 510 руб. В Омске с мая начнется пассажирская навигация

17 апреля 2023, 10:35
Фото: Город55

В Омске с начала мая запустят теплоход в Большеречье

Время в пути по маршруту Омск-Большеречье составит 6 часов 25 минут

В Омске со 2 мая по межмуниципальному маршруту Омск — Большеречье начнет курсировать теплоход «Заря-353». Отправление из Омска по вторникам и субботам, в обратный путь — по средам и воскресеньям. Город55 выяснил, сколько будут стоить билеты.

Время в пути по маршруту Омск-Большеречье составит 6 часов 25 минут, стоимость полного билета — 510 рублей, детский и льготный билет — 255 рублей. Обратный путь займет по времени чуть более 6 часов. Стоимость полного билета — 480 рублей, детского и льготного — 240 рублей. По пути можно выйти в промежуточных точках — в Красноярке, Новопокровке, Старомалиновке.

Фото: Омский теплоход

Ранее Город55 сообщал, что с 1 мая в Омске начнут ходить прогулочные теплоходы. Всего планируют запустить 8 рейсов в день. Стоимость билетов для взрослых составит 400 рублей, для детей — 300 рублей.

В Омске с 1 мая по Иртышу начнут ходить прогулочные теплоходы
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Большеречье#Теплоход#Рейсы теплохода#Иртыш#Город#Общество#Транспорт
Подпишитесь
Повестки онлайн, убийство при задержании, новый министр образования Омской области
Вчера, 09:59
В Омске на разработку интеллектуальной транспортной системы потратят 357 млн рублей
Сегодня, 07:43
Опасаются за жизнь. Омичи пожаловались на стаю собак на детской площадке
Сегодня, 05:53
Омская макаронная фабрика увеличила прибыль в 4 раза, но дивиденды платить не будет
Сегодня, 10:25
Стал известен график отключения горячей воды летом в Омске
Сегодня, 09:12