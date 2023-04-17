Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В Омске со 2 мая по межмуниципальному маршруту Омск — Большеречье начнет курсировать теплоход «Заря-353». Отправление из Омска по вторникам и субботам, в обратный путь — по средам и воскресеньям. Город55 выяснил, сколько будут стоить билеты.
Время в пути по маршруту Омск-Большеречье составит 6 часов 25 минут, стоимость полного билета — 510 рублей, детский и льготный билет — 255 рублей. Обратный путь займет по времени чуть более 6 часов. Стоимость полного билета — 480 рублей, детского и льготного — 240 рублей. По пути можно выйти в промежуточных точках — в Красноярке, Новопокровке, Старомалиновке.
Ранее Город55 сообщал, что с 1 мая в Омске начнут ходить прогулочные теплоходы. Всего планируют запустить 8 рейсов в день. Стоимость билетов для взрослых составит 400 рублей, для детей — 300 рублей.