Время в пути по маршруту Омск-Большеречье составит 6 часов 25 минут, стоимость полного билета — 510 рублей, детский и льготный билет — 255 рублей. Обратный путь займет по времени чуть более 6 часов. Стоимость полного билета — 480 рублей, детского и льготного — 240 рублей. По пути можно выйти в промежуточных точках — в Красноярке, Новопокровке, Старомалиновке.