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Крупный пожар в Омской области перерос в уголовное дело

27 апреля 2023, 12:19
Фото: СКР по Омской области
Огонь уничтожил 4 жилых дома
Из-за возгорания сухой травы огонь перекинулся на жилые дома и хозпостройки.

В СКР по Омской области возбудили уголовное дело из-за крупного пожара в селе Чистоозерье Большереченского района, где из-за возгорания сухой травы сгорели жилые дома и хозяйственные постройки.

В селе в Омской области огонь дотла уничтожил 15 домов с хозпостройками
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«По версии следствия, пожар начался на пустыре, где загорелась сухая трава.  Огонь сначала перекинулся на хозпостройки, а потом и на жилые дома. В результате уничтожено 15 строений», - сообщили Городу55 в СКР по Омской области.
Пожар начался на пустуреПожар начался на пустуре
Пожар начался на пустуре
Фото: СКР по Омской области

Как уточнили в ведомстве, сгорело 4 жилых дома. Помимо этого, ЧП не обошлось и без пострадавших, — ожоги рук получил мужчина, который пытался самостоятельно справиться с возгоранием.

«Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Сейчас на месте работают следователи , которые будут устанавливать причины пожара и виновных лиц», - пояснили в омском СК.

Также на месте происшествия сейчас работает исполняющий обязанности прокурора Большереченского района, а  по поручению врио губернатора Омской области Виталия Хоценко в Чистоозерье выехал заместитель председателя правительства Алексей Ромахин.

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