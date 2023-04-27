Крупный пожар в Омской области перерос в уголовное дело

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В СКР по Омской области возбудили уголовное дело из-за крупного пожара в селе Чистоозерье Большереченского района, где из-за возгорания сухой травы сгорели жилые дома и хозяйственные постройки.
«По версии следствия, пожар начался на пустыре, где загорелась сухая трава. Огонь сначала перекинулся на хозпостройки, а потом и на жилые дома. В результате уничтожено 15 строений», - сообщили Городу55 в СКР по Омской области.
Как уточнили в ведомстве, сгорело 4 жилых дома. Помимо этого, ЧП не обошлось и без пострадавших, — ожоги рук получил мужчина, который пытался самостоятельно справиться с возгоранием.
«Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Сейчас на месте работают следователи , которые будут устанавливать причины пожара и виновных лиц», - пояснили в омском СК.
Также на месте происшествия сейчас работает исполняющий обязанности прокурора Большереченского района, а по поручению врио губернатора Омской области Виталия Хоценко в Чистоозерье выехал заместитель председателя правительства Алексей Ромахин.