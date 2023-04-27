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В селе в Омской области огонь дотла уничтожил 15 домов с хозпостройками

27 апреля 2023, 11:50
Фото: Город55
Дома выгорели дотла
Сейчас на месте ЧП в Большереченском районе все еще продолжается тушение пожара.

В омском МЧС обнародовали уточненные данные о крупном пожаре в селе Чистоозерье, где после возгорания сухой травы огонь перекинулся на жилые дома.

«Предварительно установлено, что огнем уничтожено 15 строений. Сейчас дознаватели выясняют их принадлежность, уточняют ущерб и разбираются в причинах возгорания», - пояснили в ГУ МЧС по Омской области.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в двенадцатом часу дня в четверг, 27 апреля.  Горели жилые дома, хозяйственные постройки и сухая трава. Ликвидировать открытое горение удалось только в 16:41.

В Омской области после возгорания сухой травы огонь перекинулся на село
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Сейчас на месте ЧП работает исполняющий обязанности прокурора Большереченского района. На кадрах с места видно, что дома и другие строения выгорели дотла.

Огонь охватил 15 строений
Видео: ГУ МЧС по Омской области

Добавим, что в прошлом году в начале мая в одни сутки такие масштабные пожары охватили сразу 8 населенных пунктов в регионе.  Более всего тогда досталось городу Называевск и омскому микрорайону Новоалександровка. 

«Я 69 лет такого не видела». Как горела омская Новоалександровка
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