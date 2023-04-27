В селе в Омской области огонь дотла уничтожил 15 домов с хозпостройками

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В омском МЧС обнародовали уточненные данные о крупном пожаре в селе Чистоозерье, где после возгорания сухой травы огонь перекинулся на жилые дома.
«Предварительно установлено, что огнем уничтожено 15 строений. Сейчас дознаватели выясняют их принадлежность, уточняют ущерб и разбираются в причинах возгорания», - пояснили в ГУ МЧС по Омской области.
Напомним, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в двенадцатом часу дня в четверг, 27 апреля. Горели жилые дома, хозяйственные постройки и сухая трава. Ликвидировать открытое горение удалось только в 16:41.
Сейчас на месте ЧП работает исполняющий обязанности прокурора Большереченского района. На кадрах с места видно, что дома и другие строения выгорели дотла.
Добавим, что в прошлом году в начале мая в одни сутки такие масштабные пожары охватили сразу 8 населенных пунктов в регионе. Более всего тогда досталось городу Называевск и омскому микрорайону Новоалександровка.