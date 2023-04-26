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Омские бизнесмены Кошель и Вишняков по-новому разделили свою «Октаву»

26 апреля 2023, 09:25
Фото: Город55
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Уставной капитал фирмы при этом уменьшился на четверть.

В обществе с ограниченной ответственностью «Октава», зарегистрированном в Омске, произошли заметные изменения. Уставной капитал уменьшился с 240 до 180 тысяч рублей, а число владельцев сократилось с трех до двух.

Совсем недавно 25% УК общества принадлежали ему самому, а остальными 75% владели напополам Денис Кошель и Антон Вишняков. Теперь же каждому из бизнесменов принадлежит 50%, причем в денежном выражении это те же 90 тысяч рублей.

Напомним: «Октава» входит в группу компаний «Музыка и кино», которая управляет несколькими ресторанными проектами («Сенкевич», Pinzeria by Bontempi, «Синнабон», «Питер PAN», сеть «Курочка рядом» и т. д.). Эта фирма специализируется на зрелищно-развлекательной деятельности, она не раз организовывала значимые для Омска празднества, в том числе День города и Новый год.

 

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#Николай Эйхвальд#Октава#Бизнес#Новости#Денис Кошель#Антон Вишняков
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