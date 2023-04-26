Омские бизнесмены Кошель и Вишняков по-новому разделили свою «Октаву»

Напомним: «Октава» входит в группу компаний «Музыка и кино», которая управляет несколькими ресторанными проектами («Сенкевич», Pinzeria by Bontempi, «Синнабон», «Питер PAN», сеть «Курочка рядом» и т. д.). Эта фирма специализируется на зрелищно-развлекательной деятельности, она не раз организовывала значимые для Омска празднества, в том числе День города и Новый год.