Омские бизнесмены Кошель и Вишняков по-новому разделили свою «Октаву»

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В обществе с ограниченной ответственностью «Октава», зарегистрированном в Омске, произошли заметные изменения. Уставной капитал уменьшился с 240 до 180 тысяч рублей, а число владельцев сократилось с трех до двух.
Совсем недавно 25% УК общества принадлежали ему самому, а остальными 75% владели напополам Денис Кошель и Антон Вишняков. Теперь же каждому из бизнесменов принадлежит 50%, причем в денежном выражении это те же 90 тысяч рублей.
Напомним: «Октава» входит в группу компаний «Музыка и кино», которая управляет несколькими ресторанными проектами («Сенкевич», Pinzeria by Bontempi, «Синнабон», «Питер PAN», сеть «Курочка рядом» и т. д.). Эта фирма специализируется на зрелищно-развлекательной деятельности, она не раз организовывала значимые для Омска празднества, в том числе День города и Новый год.