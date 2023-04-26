«Газпромнефть-СМ» обеспечит премиальным маслом самый массовый сегмент рынка России

Инновационная продукция будет массово применяться в современных усовершенствованных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и малого грузового транспорта. При разработке новой рецептуры специалисты «Газпромнефть-СМ» провели более 100 лабораторных тестов с помощью уникального оборудования собственного Научно-исследовательского центра. В составе рецептуры — высокотехнологичные компоненты, в том числе и специальные полимерные молекулы, которые создают прочную масляную пленку и надежно защищают детали двигателя. По результатам моторно-стендовых испытаний при максимальной нагрузке зафиксирован минимальный износ деталей и механизмов цилиндропоршневой группы и даже после 350 часов работы. Лабораторные и инженерно-технические тесты подтвердили высокое качество и надежность инновационного масла, а по ряду ключевых характеристик продукция «Газпромнефть-СМ» превзошла российские и зарубежные аналоги.