«Газпромнефть-СМ» обеспечит премиальным маслом самый массовый сегмент рынка России

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Специализированный набор присадок в сочетании с высокотехнологичной синтетической основой позволил создать собственный продукт премиального качества, соответствующий самым последним техническим требованиям ведущих зарубежных и российских автоконцернов. Новое моторное масло расширило ассортимент «Газпромнефть-СМ», который включает более тысячи наименований высокотехнологичных смазочных материалов для всех отраслей экономики.
Инновационная продукция будет массово применяться в современных усовершенствованных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и малого грузового транспорта. При разработке новой рецептуры специалисты «Газпромнефть-СМ» провели более 100 лабораторных тестов с помощью уникального оборудования собственного Научно-исследовательского центра. В составе рецептуры — высокотехнологичные компоненты, в том числе и специальные полимерные молекулы, которые создают прочную масляную пленку и надежно защищают детали двигателя. По результатам моторно-стендовых испытаний при максимальной нагрузке зафиксирован минимальный износ деталей и механизмов цилиндропоршневой группы и даже после 350 часов работы. Лабораторные и инженерно-технические тесты подтвердили высокое качество и надежность инновационного масла, а по ряду ключевых характеристик продукция «Газпромнефть-СМ» превзошла российские и зарубежные аналоги.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — СМ»:
«Газпромнефть-СМ» разрабатывает весь спектр высокотехнологичных смазочных материалов для автомобильного рынка: от узкоспециализированных масел до продуктов для массовых сегментов. Благодаря самой современной научно-технической базе мы создаем новые рецептуры для моделей, которые только что сошли с конвейера, и совершенствуем масла для существующего широкого легкового и грузового парка. Наша задача — обеспечить всех российских автомобилистов высококачественными отечественными смазочными материалами, которые надежно защитят и значительно увеличат срок службы любых видов техники ведущих мировых автопроизводителей».