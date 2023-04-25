В Омске в очередной раз ищут подрядчика для капитального ремонта гимназии №88

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В Омске в третий раз объявили аукцион на капитальный ремонт гимназии №88 в Октябрьском округе. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок вчера, 24 апреля. Начальная цена муниципального контракта составляет 163 412 960 рублей. Заявки можно подать до 3 мая.
Победителю аукциона необходимо будет подготовить проектную документацию, а также сделать и сам капитальный ремонт. В случае подписания контракта, работы необходимо будет закончить до 20 декабря нынешнего года.
Предыдущие торги по поиску подрядчика для капитального ремонта школы признали несостоявшимися. Департаменту строительства омской мэрии не удалось найти подрядчика. Гимназию № 88 построили еще в 1955 году. При строительстве здания были допущены многочисленные ошибки. Все это привело к тому, что школа сейчас находится под угрозой обрушения.