В Омске в очередной раз ищут подрядчика для капитального ремонта гимназии №88

Предыдущие торги по поиску подрядчика для капитального ремонта школы признали несостоявшимися. Департаменту строительства омской мэрии не удалось найти подрядчика. Гимназию № 88 построили еще в 1955 году. При строительстве здания были допущены многочисленные ошибки. Все это привело к тому, что школа сейчас находится под угрозой обрушения.