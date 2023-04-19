Омский депстрой не нашел желающих заняться капремонтом проблемной гимназии № 88

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Департаменту строительства омской мэрии не удалось найти компанию, которая согласилась бы выполнить капремонт гимназии № 88. Проблемная школа расположена на улице 3-я Транспортная, 5 в Октябрьском округе.
Аукцион на портале госзакупок стартовал 7 апреля, подрядчика планировали определить сегодня, 19 апреля. Победителю аукциона готовы были заплатить более 163 млн рублей. За эту сумму предстояло разработать проектную документацию, провести инженерные изыскания и капитально отремонтировать объект. На работу отводился срок до 20 декабря 2023 года.
Однако ни одна компания так и не подала заявку, из-за чего торги пришлось признать несостоявшимися.
«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке (п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ)», — говорится на портале госзакупок.
Напомним, что гимназию № 88 построили еще в 1955 году. При строительстве здания были допущены многочисленные ошибки. Все это привело к тому, что школа сейчас находится под угрозой обрушения.
Депстрой, кстати, ранее в одностороннем порядке разорвал контракт с компанией СПК «АртСервис» из-за того, что подрядчик предоставил недостоверную документацию.