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Омский депстрой не нашел желающих заняться капремонтом проблемной гимназии № 88

19 апреля 2023, 07:24
Фото: Пресс-служба администрации Омска
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Торги по поиску подрядчика для капитального ремонта школы признали несостоявшимися.

Департаменту строительства омской мэрии не удалось найти компанию, которая согласилась бы выполнить капремонт гимназии № 88. Проблемная школа расположена на улице 3-я Транспортная, 5 в Октябрьском округе.

Аукцион на портале госзакупок стартовал 7 апреля, подрядчика планировали определить сегодня, 19 апреля. Победителю аукциона готовы были заплатить более 163 млн рублей. За эту сумму предстояло разработать проектную документацию, провести инженерные изыскания и капитально отремонтировать объект. На работу отводился срок до 20 декабря 2023 года.

Однако ни одна компания так и не подала заявку, из-за чего торги пришлось признать несостоявшимися.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке (п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ)», — говорится на портале госзакупок.

Напомним, что гимназию № 88 построили еще в 1955 году. При строительстве здания были допущены многочисленные ошибки. Все это привело к тому, что школа сейчас находится под угрозой обрушения.

Депстрой, кстати, ранее в одностороннем порядке разорвал контракт с компанией СПК «АртСервис» из-за того, что подрядчик предоставил недостоверную документацию.

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#Юлия Истомина#Школа#Капремонт#Образование#Торги#Подрядчик#Аукцион#Департамент строительства#Город#Новости#Омск
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