Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Службы благоустройства постепенно готовят к запуску фонтаны, первые планируют включить уже 28 апреля, если позволят погодные условия. Они находятся на улице Чокана Валиханова. Обслуживанием фонтанов-кристаллов в этой прогулочной зоне занимаются работники учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства». Сейчас службы отмывают объекты, убирают мелкий мусор, проверяют системы электропитания и подачи воды.
За другими фонтанами следит «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Специалисты уже отремонтировали швы, помыли, покрасили чаши и подпорные стенки. Системы водоснабжения и водоотведения работают исправно.
К 1 мая в городе заработают фонтаны на ул. Чокана Валиханова, на бульваре Победы, на ул. Бударина, в микрорайоне Первокирпичный, на Театральной площади, в скверах Первомайский, им. 30-летия ВЛКСМ, на ул. Серова, Гашека, 5/2, на бульваре ветеранов в пятом микрорайоне, на ул. Путилова и бульваре Заречный.
Ранее стало известно, что также к Первомаю на территории Омской крепости высадят красные клены. Посадка деревьев войдет в первый этап создания проекта Аллеи олимпийских чемпионов. Каждый саженец получит имя выдающегося спортсмена.