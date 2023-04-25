К 1 мая в городе заработают фонтаны на ул. Чокана Валиханова, на бульваре Победы, на ул. Бударина, в микрорайоне Первокирпичный, на Театральной площади, в скверах Первомайский, им. 30-летия ВЛКСМ, на ул. Серова, Гашека, 5/2, на бульваре ветеранов в пятом микрорайоне, на ул. Путилова и бульваре Заречный.