Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Изображение материала

В Омской крепости к Первомаю высадят 60 кленов

18 апреля 2023, 10:39
Фото: Город55
Иллюстрация
Каждый саженец получит имя выдающегося спортсмена.

На территории Омской крепости к Первомаю высадят красные клены, сообщили сегодня, 18 апреля, в администрации города. Посадка деревьев войдет в первый этап создания проекта Аллеи олимпийских чемпионов.

Каждый саженец получит имя выдающегося спортсмена. В администрации отметили, что красные клены — экзотика для Омска. Тем не менее, агрономы заявили, что деревья приживутся в сибирском климате.

Саженцы приобрел российский меценат, инициатор проекта Аллеи олимпийских чемпионов, омич Сергей Козубенко.

«Делаем проект для омичей». Сергей Козубенко рассказал об Аллее олимпийских чемпионов
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Благоустройство#Благоустройство города#Деревья#Посадка деревьев#Омская крепость#Город#Омск
Подпишитесь
На реке Иртыш в Омской области тронулся лед
Сегодня, 03:03
«Нефтехимпроект» Игоря Зуги откроет представительство в Китае
Сегодня, 06:20
Пресс-секретарем Хоценко стала его экс-пиарщица в правительстве ДНР
Сегодня, 07:11
В Омской области ждут «черное небо». Режим НМУ планируют объявить во вторник вечером
Сегодня, 09:00
В Омске 6 мая пройдет репетиция парада Победы
Сегодня, 09:55
З млн на Красную книгу. В Омской области исследуют животный и растительный мир
Сегодня, 08:29