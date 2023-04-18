В Омской крепости к Первомаю высадят 60 кленов

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
На территории Омской крепости к Первомаю высадят красные клены, сообщили сегодня, 18 апреля, в администрации города. Посадка деревьев войдет в первый этап создания проекта Аллеи олимпийских чемпионов.
Каждый саженец получит имя выдающегося спортсмена. В администрации отметили, что красные клены — экзотика для Омска. Тем не менее, агрономы заявили, что деревья приживутся в сибирском климате.
Саженцы приобрел российский меценат, инициатор проекта Аллеи олимпийских чемпионов, омич Сергей Козубенко.