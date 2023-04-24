Омский НПЗ провел тренинг для победителей грантового конкурса «Родные города»

Напомним, программа социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» реализуется с 2012 года. Она направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании и поддерживает инициативы местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий. В прошлом году ключевым проектом ОНПЗ, реализованным в рамках программы «Родные города», стал первый в регионе скейт-парк под открытым небом. Современный спортивный объект появился в центре города на улице Бударина, а прилегающую территорию озеленили и благоустроили.