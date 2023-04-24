Омский НПЗ провел тренинг для победителей грантового конкурса «Родные города»

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В этом году финансовую и экспертную поддержку Омского НПЗ «Газпром нефти» получили самые разнообразные инициативы. Среди победителей грантового конкурса «Родные города» — дворовый театр, кинологический фестиваль, школа тактического урбанизма, передвижная лаборатория для детей и другие проекты. Их авторы приняли участие в обучающем тренинге, который провели опытные наставники программы «Родные города».
«ОНПЗ вовлекает в социальную деятельность на благо региона самих жителей и помогает им делать мир вокруг себя лучше. Тринадцать проектов, которые мы выбрали в этом году, содержательно разные, но их объединяет забота авторов о будущем Омской области. Мы, в свою очередь, готовы поделиться с ними своими знаниями и опытом, ведь наше предприятие на протяжении многих лет системно инвестирует в развитие социальной сферы региона», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Эксперты рассказали участникам тренинга об управлении проектами, научили эффективно выстраивать работу внутри волонтерской команды. В формате деловой игры все лауреаты конкурса познакомились с проектами друг друга и обсудили возможности для совместной работы.
«Проекты омичей, побеждающих в грантовом конкурсе „Родные города“, становятся ориентиром для других активных жителей региона. И очень хорошо, что Омский НПЗ не оставляет авторов заявок без помощи экспертов с большим опытом реализации социальных проектов. Благодаря грантовому конкурсу в городе уже удалось организовать множество значимых мероприятий, образовательных активностей, интересных локаций», — отметил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
Напомним, программа социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» реализуется с 2012 года. Она направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании и поддерживает инициативы местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий. В прошлом году ключевым проектом ОНПЗ, реализованным в рамках программы «Родные города», стал первый в регионе скейт-парк под открытым небом. Современный спортивный объект появился в центре города на улице Бударина, а прилегающую территорию озеленили и благоустроили.