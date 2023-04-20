Искали 43 года. В Омске раскрыли убийство мужчины, совершенное в XX веке

В июле 2022 года, сотрудники экспертно-криминалистического центра, специализирующиеся на раскрытии преступлений прошлых лет, увидели совпадение тех самых отпечатков пальцев со следами в дактилокарте. Они принадлежали мужчине, который уже умер. В прокуратуре рассказали, что его не стало в 2000 году. Подозреваемый в давнем убийстве мужчина 39 лет оказывается был судим за аналогичное преступление. Спустя 43 года дело двинулось с места.