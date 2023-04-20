Искали 43 года. В Омске раскрыли убийство мужчины, совершенное в XX веке

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Бывает так, что убийства не раскрываются сразу. Так, правоохранители, имея отпечатки пальцев подозреваемого, не смогли найти причастного к преступлению, совершенном 43 года назад. Также случается, что скрывшиеся обвиняемые до суда не доживают, что произошло и в этой истории.
Дело обстояло в сентябре 1980 году. В квартире дома по улице П. Ильичева ругались 19-летний парень и его 53-летний знакомый. В какой-то момент молодой человек схватился за нож и сразил им оппонента. Известно, что мужчина скончался.
Правоохранители сняли с места происшествия следы пальцев рук, не принадлежавшие потерпевшему, но потом расследование застопорилось. Органы правопорядка не смогли установить личность убийцы, так что производство по уголовному делу было решено приостановить.
В июле 2022 года, сотрудники экспертно-криминалистического центра, специализирующиеся на раскрытии преступлений прошлых лет, увидели совпадение тех самых отпечатков пальцев со следами в дактилокарте. Они принадлежали мужчине, который уже умер. В прокуратуре рассказали, что его не стало в 2000 году. Подозреваемый в давнем убийстве мужчина 39 лет оказывается был судим за аналогичное преступление. Спустя 43 года дело двинулось с места.
Следователи изъяли у родственников подозреваемого фотографию умершего, сделанную в 1977 году. Свидетели той расправы в 1980 году опознали мужчину и сказали, что он причастен к убийству. Сестра обвиняемого настояла на рассмотрении уголовного дела, так что скоро Ленинский райсуд изучит свежие данные и информацию 80-тых годов.
Ранее Город55 писал о раскрытии убийстве 23-летней давности. Преступление было совершено в 2000 году в селе Харламово Таврического района. От рук неизвестного пал 68-летний пенсионер. Обвиняемого в итоге нашли, уголовное дело также передали в суд.