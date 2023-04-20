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Искали 43 года. В Омске раскрыли убийство мужчины, совершенное в XX веке

20 апреля 2023, 09:14
Фото: Город55
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В Омске раскрыли убийство мужчины, совершенное 43 года назад

Уголовное дело направили суд, однако обвиняемый скончался 23 года назад.

Бывает так, что убийства не раскрываются сразу. Так, правоохранители, имея отпечатки пальцев подозреваемого, не смогли найти причастного к преступлению, совершенном 43 года назад. Также случается, что скрывшиеся обвиняемые до суда не доживают, что произошло и в этой истории.

Дело обстояло в сентябре 1980 году. В квартире дома по улице П. Ильичева ругались 19-летний парень и его 53-летний знакомый. В какой-то момент молодой человек схватился за нож и сразил им оппонента. Известно, что мужчина скончался.

Правоохранители сняли с места происшествия следы пальцев рук, не принадлежавшие потерпевшему, но потом расследование застопорилось. Органы правопорядка не смогли установить личность убийцы, так что производство по уголовному делу было решено приостановить.

В июле 2022 года, сотрудники экспертно-криминалистического центра, специализирующиеся на раскрытии преступлений прошлых лет, увидели совпадение тех самых отпечатков пальцев со следами в дактилокарте. Они принадлежали мужчине, который уже умер. В прокуратуре рассказали, что его не стало в 2000 году. Подозреваемый в давнем убийстве мужчина 39 лет оказывается был судим за аналогичное преступление. Спустя 43 года дело двинулось с места.

Следователи изъяли у родственников подозреваемого фотографию умершего, сделанную в 1977 году. Свидетели той расправы в 1980 году опознали мужчину и сказали, что он причастен к убийству. Сестра обвиняемого настояла на рассмотрении уголовного дела, так что скоро Ленинский райсуд изучит свежие данные и информацию 80-тых годов.

Ранее Город55 писал о раскрытии убийстве 23-летней давности. Преступление было совершено в 2000 году в селе Харламово Таврического района. От рук неизвестного пал 68-летний пенсионер. Обвиняемого в итоге нашли, уголовное дело также передали в суд.

В Омской области раскрыли убийство 23-летней давности
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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Убийство#Общество#Происшествия#Новости#Омск
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