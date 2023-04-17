В Омской области раскрыли убийство 23-летней давности

В марте нынешнего года материалы дела вновь подняли и нашли свидетелей преступления. Подозрения пали на 57-летнего местного жителя. По версии следствия, на тот момент 35-летний обвиняемый, будучи пьяным, возвращался домой из гостей. По пути он встретил пенсионера и без причины до смерти избил его палкой.