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В Омской области раскрыли убийство 23-летней давности

17 апреля 2023, 11:51
Фото: 1MI
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Теперь уголовное дело передадут в суд.

В Омской области раскрыли убийство, совершенное 23 года назад, сообщили сегодня, 17 апреля, в пресс-службе регионального следкома.

В 2000 году в селе Харламово Таврического района обнаружили тело 68-летнего местного жителя с телесными повреждениями. Следователи завели уголовное дело, но до настоящего времени преступление раскрыть не удавалось.

В марте нынешнего года материалы дела вновь подняли и нашли свидетелей преступления. Подозрения пали на 57-летнего местного жителя. По версии следствия, на тот момент 35-летний обвиняемый, будучи пьяным, возвращался домой из гостей. По пути он встретил пенсионера и без причины до смерти избил его палкой.

Материалы уголовного дела готовят к передаче в суд.

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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Суд#Следственный комитет#Убийство#Происшествия#Омск#Омская область#Таврический район
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