В Омской области раскрыли убийство 23-летней давности

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В Омской области раскрыли убийство, совершенное 23 года назад, сообщили сегодня, 17 апреля, в пресс-службе регионального следкома.
В 2000 году в селе Харламово Таврического района обнаружили тело 68-летнего местного жителя с телесными повреждениями. Следователи завели уголовное дело, но до настоящего времени преступление раскрыть не удавалось.
В марте нынешнего года материалы дела вновь подняли и нашли свидетелей преступления. Подозрения пали на 57-летнего местного жителя. По версии следствия, на тот момент 35-летний обвиняемый, будучи пьяным, возвращался домой из гостей. По пути он встретил пенсионера и без причины до смерти избил его палкой.
Материалы уголовного дела готовят к передаче в суд.