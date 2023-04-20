Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Изображение материала

Аварийные дома по Камерному переулку, на которые жаловались омичи, все-таки снесут

20 апреля 2023, 04:22
Фото: Предоставлено Городу55
В таком состоянии сейчас находятся дома в Октябрьском округе
Для одного из домов уже нашли компанию, которая займется сносом здания.

Ранее омичи обратили внимание на два аварийных дома, которые находятся в Октябрьском округе на улице Камерный переулок. По словам местных жителей, дома не могут снести с 2021 года, в итоге брошенные здания стали временным пристанищем для бездомных и наркоманов. Помимо этого небезопасные помещения привлекают детей.

Выяснилось, что снос аварийных домов № 1 и № 3 по Камерному переулку все же запланирован. В пресс-службе омской мэрии уточнили, что дома в настоящий момент полностью расселены, снести их хотят до конца 2023 года. При этом ограничить доступ третьих лиц в аварийные здания и их круглосуточную охрану невозможно. Средств на эти работы в городском бюджете не заложено.

«Центр содержания и хранения имущества за счёт собственных средств ежеквартально проводит осмотр аварийного жилья. Ранее учреждение неоднократно проводило работы по предотвращению доступа третьих лиц в дом № 1 по Камерному переулку», — сообщили в городской администрации.

Для двухэтажного дома по адресу Камерный переулок, 3 действительно уже нашли подрядчика, который займется сносом здания. Заказчик — БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» — готов был заплатить за работу 4 381 581,53 рубля. На аукцион заявилось 13 компаний (одна из них, правда, отозвала свою заявку). В итоге одна из фирм предложила за выполнение работ по сносу аварийного дома сумму в 12 раз ниже начальной стоимости — 357 тысяч рублей. Именно с ней УДХБ и собирается заключить контракт.

Добавим, что согласно проекту контракта, подрядчику на выполнение работ по сносу отводится 90 рабочих дней. Торги на выполнение работ по демонтажу дома № 1 по Камерному переулку пока не объявлялись.

В Ленинском округе Омска снесут аварийный многоквартирный дом
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Аварийные дома#Аварийное жилье#Снос дома#УДХБ#Подрядчик#Аукцион#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
В Омске не нашли признаков существования горотделения «ЕР» с Шелестом во главе
Вчера, 12:48
Александр Ушаков официально выбыл из числа совладельцев радиозавода имени Попова
Вчера, 11:18
Елена Фомина ради «Муниципальных рынков» ушла из ЦСХИ
Сегодня, 04:13
Юридическая формальность. Омичи рассказали о своем отношении к заключению брака
Сегодня, 07:03
Охранять омское метро и аэропорт в Федоровке снова будет «Зенит-М»
Вчера, 05:38