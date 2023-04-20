Аварийные дома по Камерному переулку, на которые жаловались омичи, все-таки снесут

Для двухэтажного дома по адресу Камерный переулок, 3 действительно уже нашли подрядчика, который займется сносом здания. Заказчик — БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» — готов был заплатить за работу 4 381 581,53 рубля. На аукцион заявилось 13 компаний (одна из них, правда, отозвала свою заявку). В итоге одна из фирм предложила за выполнение работ по сносу аварийного дома сумму в 12 раз ниже начальной стоимости — 357 тысяч рублей. Именно с ней УДХБ и собирается заключить контракт.