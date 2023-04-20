Аварийные дома по Камерному переулку, на которые жаловались омичи, все-таки снесут

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Ранее омичи обратили внимание на два аварийных дома, которые находятся в Октябрьском округе на улице Камерный переулок. По словам местных жителей, дома не могут снести с 2021 года, в итоге брошенные здания стали временным пристанищем для бездомных и наркоманов. Помимо этого небезопасные помещения привлекают детей.
Выяснилось, что снос аварийных домов № 1 и № 3 по Камерному переулку все же запланирован. В пресс-службе омской мэрии уточнили, что дома в настоящий момент полностью расселены, снести их хотят до конца 2023 года. При этом ограничить доступ третьих лиц в аварийные здания и их круглосуточную охрану невозможно. Средств на эти работы в городском бюджете не заложено.
«Центр содержания и хранения имущества за счёт собственных средств ежеквартально проводит осмотр аварийного жилья. Ранее учреждение неоднократно проводило работы по предотвращению доступа третьих лиц в дом № 1 по Камерному переулку», — сообщили в городской администрации.
Для двухэтажного дома по адресу Камерный переулок, 3 действительно уже нашли подрядчика, который займется сносом здания. Заказчик — БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» — готов был заплатить за работу 4 381 581,53 рубля. На аукцион заявилось 13 компаний (одна из них, правда, отозвала свою заявку). В итоге одна из фирм предложила за выполнение работ по сносу аварийного дома сумму в 12 раз ниже начальной стоимости — 357 тысяч рублей. Именно с ней УДХБ и собирается заключить контракт.
Добавим, что согласно проекту контракта, подрядчику на выполнение работ по сносу отводится 90 рабочих дней. Торги на выполнение работ по демонтажу дома № 1 по Камерному переулку пока не объявлялись.