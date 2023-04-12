В Ленинском округе Омска снесут аварийный многоквартирный дом

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В Омске на улице 7-й Кирпичный завод дом №5 признали аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Шелест сегодня, 12 апреля.
«Признать многоквартирный дом 5 по улице 7-й Кирпичный завод аварийным и подлежащим сносу. Установить срок отселения физических и юридических лиц из многоквартирного дома до 31 декабря 2030 года», — говорится в документе.
Ответственным за исполнение постановления назначен директор департамента строительства администрации Омска Михаил Веселев.
Согласно кадастровой карте, одноэтажный дом построен в 1948 году. Общая площадь помещений составляет 160,9 квадратных метров.
На прошлой неделе в Ленинском округе сегодня приступили к экспертизе дома в Иркутском тупике, в котором обрушились перекрытия. Накануне, над одной из пустующих квартир дома обвалился потолок. Никто не пострадал, собственница не проживает в квартире с прошлого года. По итогам проверки здание могут признать аварийным.