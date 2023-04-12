В Ленинском округе Омска снесут аварийный многоквартирный дом

На прошлой неделе в Ленинском округе сегодня приступили к экспертизе дома в Иркутском тупике, в котором обрушились перекрытия. Накануне, над одной из пустующих квартир дома обвалился потолок. Никто не пострадал, собственница не проживает в квартире с прошлого года. По итогам проверки здание могут признать аварийным.