Пристанище бездомных и наркоманов. В Омске три года не могут снести аварийные дома

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В редакцию Города55 обратились жители Октябрьского округа Омска. Они пожаловались на расселенные и брошенные дома на улице Камерный переулок.
«Начиная с 2021 года, после расселения собственников, дома находятся в открытом доступе для людей без определенного места жительства и наркоманов. Дети постоянно лазают по подъезду в поисках приключений, так как доступ не перекрыт. Каждый день дома поджигают, ломают оставшиеся окна. Вокруг домов настоящая помойка, разбитые стекла, мусор», - возмущается жительница окрестных домов.
Помимо прочего рядом с этими домами находится детская площадка и проходит дорога, которая ведет к школе и поликлинике.
По словам обратившихся, с 2021 года чиновники городской администрации отвечают, что не могут снести эти дома, потому что якобы их расселение еще не завершено.
Официальных комментариев по этой истории пока не поступило.
Отметим, что на прошлой неделе омская прокуратура занялась сразу несколькими аварийными домами.