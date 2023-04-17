Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Изображение материала

Пристанище бездомных и наркоманов. В Омске три года не могут снести аварийные дома

17 апреля 2023, 06:37
Фото: предоставлено Городу55
Дома стоят в таком виде уже почти 3 года

Омичи пожаловались на аварийные дома, где живут бездомные

Брошенные здания привлекают и детей для небезопасных игрищ.

В редакцию Города55 обратились жители Октябрьского округа Омска. Они пожаловались на расселенные и брошенные дома на улице Камерный переулок.

«Начиная с 2021 года, после расселения собственников, дома находятся в открытом доступе для людей без определенного места жительства и наркоманов. Дети постоянно лазают по подъезду в поисках приключений, так как доступ не перекрыт. Каждый день дома поджигают, ломают оставшиеся окна. Вокруг домов настоящая помойка, разбитые стекла, мусор», - возмущается жительница окрестных домов.

Помимо прочего рядом с этими домами находится детская площадка и проходит дорога, которая ведет к школе и поликлинике.

Брошенные здания облюбовали бомжи и наркоманыБрошенные здания облюбовали бомжи и наркоманы
Брошенные здания облюбовали бомжи и наркоманы
Фото: Автор обращения

По словам обратившихся, с 2021 года чиновники городской администрации отвечают, что не могут снести эти дома, потому что якобы их расселение еще не завершено.

Официальных комментариев по этой истории пока не поступило.

Отметим, что на прошлой неделе омская прокуратура занялась сразу несколькими аварийными домами. 

Омская прокуратура добивается временного жилья для 140 сельчан из аварийных домов
Узнать подробнее
В Ленинском округе Омска снесут аварийный многоквартирный дом
Узнать подробнее
#Авария#Смерть#Аварийные дома#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Новости#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
Подпишитесь
Повестки онлайн, убийство при задержании, новый министр образования Омской области
Вчера, 09:59
В Омске на разработку интеллектуальной транспортной системы потратят 357 млн рублей
Сегодня, 07:43
Опасаются за жизнь. Омичи пожаловались на стаю собак на детской площадке
Сегодня, 05:53
Темури Латария переназначил главу одной из своих фирм
Сегодня, 07:37
Безработица в Омской области находится на рекордно низком уровне
Сегодня, 03:30
В Омске из-за девушки компания избила битами 14-летних подростков
Сегодня, 08:10