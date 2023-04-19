За день в Омской области потушили пожары на площади, почти равной футбольному полю

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
В Омской области за один день потушили 2 крупных природных пожара на общей площади более 5500 квадратных метров. Об этом рассказали в омском ГУ МЧС России. Интересно, что площадь футбольного поля чуть больше этого пространства — 7 140 кв. м.
Первое сообщение о возгорании поступило из Кировского округа города Омска, где примерно в 13:29 загорелась сухая трава и камыш.
«На момент прибытия первого подразделения горела трава. Площадь возгорания составила порядка 2 тысяч квадратных метров. Уже к 14:16 пожар был полностью ликвидирован», — рассказали в ГУ МЧС по Омской области.
Уже через 2 часа тревожный вызов пришел из села Богдановка Нововаршавского района, где около 16:24 вспыхнул мусор и камыш.
«Общая площадь этого возгорания превысила 3.5 тысяч квадратных метров. Для полной ликвидации потребовалось около 4 часов», — пояснили в региональном МЧС.
Напомним, что в прошлом году именно сухая трава стала одной из причин крупных пожаров 6 и 7 мая, когда в городе Называевск дотла выгорело несколько улиц, а в омском микрорайоне Новоалександровка сгорело более 20 домов и погиб мужчина.
Ранее Город55 опубликовал карту населенных пунктов Омской области, которым в текущем году угрожают масштабные лесные и природные пожары.