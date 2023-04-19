Омский городской совет одобрил передачу 16 помещений гимназии №85

Одно из омских образовательных учреждений, гимназия №85, получил новые помещения. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Омского городского совета. Речь идет о 16 помещениях, расположенных по одному адресу — улица Булатова, 68. Там прежде располагались Госжилинспекция и «Социальная защита», а теперь будут учиться начальные классы.