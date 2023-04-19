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Омский городской совет одобрил передачу 16 помещений гимназии №85

19 апреля 2023, 08:43
Фото: Город55
иллюстрация
Меценат Шамил Шихмирзаев уже готов приводить здания в порядок.

Одно из омских образовательных учреждений, гимназия №85, получил новые помещения. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Омского городского совета. Речь идет о 16 помещениях, расположенных по одному адресу — улица Булатова, 68. Там прежде располагались Госжилинспекция и «Социальная защита», а теперь будут учиться начальные классы.

— Эти помещения перешли из областной собственности в муниципальную, — рассказал после заседания председатель Городского совета Владимир Корбут. — В центре города действительно тяжелая обстановка с начальным образованием. Сейчас дети будут отдельно заниматься в этой школе.

Отметим, что меценат Шамил Шихмирзаев, руководитель компании «Простройкомплект-Сервис», которая шефствует над гимназией, уже заявил о своей готовности приводить новые помещения в порядок.

#Николай Эйхвальд#Омский Горсовет#Город#Новости#Владимир Корбут
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