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Published Сегодня, 11:03

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Омичи покупают. Как сэкономить на шопинге в интернете этой весной?

19 апреля 2023, 11:03
Фото: Город55
Интернет-шопинг стал неотъемлемой частью нашей жизни, но при этом может оказаться довольно затратным. Тем не менее, существуют способы сберечь свои кровные.

Весна — время обновления. От зимней спячки пробуждается природа, а вместе с ней — и желание покупать: менять гардероб, интерьер, готовиться к лету морально и физически. При этом в прошлогоднем рейтинге покупательной способности аналитики РИА Новости поставили Омск на 50 место среди 100 крупнейших российских городов. Не удивительно, что омичам хочется все-таки сэкономить немного денег там, где это возможно. Город55 подготовил несколько лайфхаков, которые точно пригодятся потребителям этой весной.

В интернет-магазинах существует множество способов получить скидки на товары. Один из них — использование промокодов. Их часто предоставляют как новым клиентам на оформление первого заказа, так и постоянным покупателям — например, ко дню рождения. Чтобы не пропустить выгодное предложение, стоит подписаться на рассылку магазина и следить за его соцсетями. За подписку, кстати, тоже часто можно получить дополнительную скидку. Но будьте внимательны — промокоды имеют ограниченный срок действия. Также промокоды и купоны можно найти на сайтах, посвященных скидкам и акциям.

Перед шопингом в интернете обязательно проверьте, какие программы лояльности действуют по вашим банковским картам. Иногда можно получить неплохой кешбэк за покупку товаров в определенных категориях, бонусные баллы или скидки у партнеров банка.

Не расстраивайтесь, если карта не дает вам никаких преимуществ. Скидку все равно можно получить — если оплатить покупку с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Такая акция действует во многих известных интернет-магазинах до 30 апреля. Например, в одном из самых популярных маркетплейсов в России — Wildberries — можно получить скидку 3%, а если привязать счет СБП к своему аккаунту, скидка составит уже 5%. На сайте или в мобильном приложении Lamoda можно сэкономить до 7%, но не больше 500 рублей за период проведения акции. Такую же скидку предлагает и интернет-магазин косметики и парфюмерии ЛЭТУАЛЬ. Если вы ищете электронику, то заманчивое предложение действует на сайте и в приложении М.Видео: там можно вернуть 10% от суммы покупки в виде бонусных баллов. Такая же программа лояльности распространяется и на интернет-магазин «Спортмастер», здесь баллами вернется 5% от суммы покупки.

Еще один совет — сравнивайте цены в разных интернет-магазинах: часто один и тот же товар можно найти по более выгодному прайсу у другого продавца. 

Самый распространенный способ сэкономить на покупках — это распродажа. Интернет-магазины периодически проводят сезонные или тематические сейлы, на которых можно приобрести товары по значительно сниженной цене. Многие магазины устраивают ликвидацию одежды из прошлых коллекций или делают уценку товара, например, из-за дефектов упаковки, которые никак не влияют на его свойства — тут решать вам.

Также важно учитывать политику онлайн-магазина в вопросе доставки товаров. Некоторые из них доставляют заказы бесплатно при покупке на определенную сумму или при использовании специальных промокодов. Если промокода нет, а понравившихся вещей не так много, можно объединиться с друзьями: заказать обновки вместе и сэкономить на доставке. В ряде случаев можно выбрать самовывоз, чтобы не платить за доставку. А есть и такие магазины, кто готов даже сделать за самовывоз скидку. Изучите эти моменты перед покупкой.

И все-таки, главное в шопинге — не торопиться с выбором. К покупкам стоит подходить осознанно и не забывать о возможностях сэкономить. А копейка, как говориться, рубль бережет.

#Общество#Экономика#Омск#Омская область
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