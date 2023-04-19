Омичи покупают. Как сэкономить на шопинге в интернете этой весной?

Не расстраивайтесь, если карта не дает вам никаких преимуществ. Скидку все равно можно получить — если оплатить покупку с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Такая акция действует во многих известных интернет-магазинах до 30 апреля. Например, в одном из самых популярных маркетплейсов в России — Wildberries — можно получить скидку 3%, а если привязать счет СБП к своему аккаунту, скидка составит уже 5%. На сайте или в мобильном приложении Lamoda можно сэкономить до 7%, но не больше 500 рублей за период проведения акции. Такую же скидку предлагает и интернет-магазин косметики и парфюмерии ЛЭТУАЛЬ. Если вы ищете электронику, то заманчивое предложение действует на сайте и в приложении М.Видео: там можно вернуть 10% от суммы покупки в виде бонусных баллов. Такая же программа лояльности распространяется и на интернет-магазин «Спортмастер», здесь баллами вернется 5% от суммы покупки.