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Омская прокуратура добивается временного жилья для 140 сельчан из аварийных домов

13 апреля 2023, 04:05
Фото: Город55
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В одном из муниципальных районов вообще нет маневренного жилищного фонда.

На территории Нововаршавского района 32 жилых дома находятся в плачевном состоянии. По данным прокуратуры, в аварийных зданиях проживают 140 человек, в то время как дома пора уже сносить.

Вместе с тем селить сельчан некуда, так как в районе нет маневренного жилищного фонда. Местные власти при этом бездействуют. На помощь жильцам ветхих домов подключилась районная прокуратура.

После проверки представители ведомства внесли представление главе органа местного самоуправления, но за этим ничего не последовало. Прокурору Нововаршавского района пришлось решать вопрос через суд.

Теперь глава района обязан позаботиться о выделении помещений для временного проживания. Пока решение суда не вступило в законную силу, но после прокуратура проконтролирует его исполнение.

Подобная проблема возникла и в Колосовском районе. После вмешательства прокуратуры суд заставил местную администрацию создать маневренный жилищный фонд. 25 сельчан находятся под угрозой, проживая в домах, которые нужно сносить. Девять жилых зданий на территории района, по информации прокуратуры, находятся в аварийном состоянии.

В Омской области оказалось некуда селить людей из аварийного жилья
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#Алина Ясинская#Прокуратура#Аварийное жилье#Жилищный фонд#Город#Общество#Новости#Омская область
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